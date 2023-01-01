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خبير لوائح : الاتفاقية الموقعة بين الزمالك وبوبيندزا لا قيمة لها

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صورة الخبر: الزمالك وبوبيندزا
الزمالك وبوبيندزا

قال محمد بيومي خبير اللوائح إن نادي الزمالك لا يمتلك الحق في شكوى بوبيندزا إلا إذا أمتلك توقيع اللاعب على عقد رسمي.

وأضاف بيومي خلال تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" الاتفاقية الموقعة بين الزمالك وبوبيندزا لا قيمة لها ".
وواصل محمد بيومي :"يجب أن يوقع بوبيندزا علي عقد رسمي حتي يتمكن الزمالك من حفظ حقوقه في اللاعب".

وأكمل:" بوبيندزا يحق له التوقيع لنادي غير الزمالك والتوقيع باسمه".

وأكمل:" الزمالك يمتلك بطاقة مؤقته لـ بوبيندزا وليست نهائية".

المصدر: elbalad

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