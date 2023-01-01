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خبير جيولوجي يكشف عن العلاقة بين زلزال سوريا وانحسار مياه شواطئ العريش

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صورة الخبر: شواطئ العريش
شواطئ العريش


شهدت سوريا سلسلة من الزلزال الخفيفة والمتوسطة، التي تترك آثارًا نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة على السكان، خاصة في المناطق المتضررة.

وأجاب الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن سوال حول العلاقة بين زلزال سوريا وانحسار المياه بـ شواطئ العريش.
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وكتب الدكتور عباس شراقي منشورا على صفحته الشخصية بوقع فيسبوك تحت عنوان "استمرار الزلزال المتوسطة والخفيفة في سوريا"، وقال شراقي إن "سوريا تعرضت لسلسلة من الزلازل المتوسطة على مدار الأيام الأربعة الأخيرة بقوة 5 درجات يوم 13 أغسطس الجاري، وأمس يوم 16 أغسطس بقوة 4.8 درجة على عمق 10 كم الساعة 1:38 م بتوقيت القاهرة، وحوالي 16 تابعًا خفيفًا 3-4.5 درجة خلال الأيام الأربعة، وزلازل آخر، أمس الجمعة، في شرق جزيرة قبرص على بعد حوالي 200 كم من السواحل السورية، ومنذ 5 أيام في جزيرة كريت بقوة 4.8 درجة".


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وأضاف أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة: "الحمد الله زلازل غير مؤثرة، ولكن يظل الحذر مطلوبا خاصة في سوريا من حدوث زلزال أشد، مثل إخلاء المنازل التى بها تشققات منذ زلزال تركيا فى فبراير 2023، والاحتفاظ ببعض المواد الغذائية والمياه، وإن شاء الله تمر على خير".

انحسار خفيف للمياه على شواطئ العريش
وأكمل أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة: "كما أنه تم ملاحظة انحسار خفيف للمياه ليس له تأثير يذكر على شواطئ العريش فى الأيام الأخيرة، ربما لأنها الأقرب إلى مراكز الزلازل السورية أو قبرص بحوالي 400 كم".

واختتم الدكتور عباس شراقي منشوره قائلًا إن "الزلازل تحدث في سوريا غالبًا على الفوالق الرئيسية امتداد خيلج العقبة والبحر الميت حتى تركيا، وفي جزيرتي قبرص وكريت على حواف التقاء الصفيحة الأفريقية مع الأوروأسيوية".

وكان حوالي 17 شخصا أصيبوا في مدينة سلمية غرب سوريا أمس الجمعة بعد زلزال بقوة 4.8 درجة.
وكان زلزال بقوة 4.8 درجة ضرب مدينة حماة في غرب سوريا في ساعة متأخرة من يوم الاثنين الماضي مما أثار حالة من الذعر مع إصابة العشرات لكن دون سقوط قتلى.

المصدر: صدى البلد

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