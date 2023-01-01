خبيرة تغذية توضح طرق السلامة في تناول الفسيخ والرنجة..لتجنب التسمم الغذائي..

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تناول الفسيخ و الالزجاج، أهم الطقوس التي يحرص المصريون على تناولها في شم النسيم ، وأكدت الدكتورة مروة شعيرخبيرة التغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، في تصريح خاص لـ "بوابة دار المعارف"، أن الفسيخ قد يسبب التسمم الغذائي إذا كان فاسدا أو مجهزا بطريقة غير صحيحة، أما الرنجة المشوية تحتوي على فيتامينات وكالسيوم وحديد ودهون صحية وأوميجا 3.



ولكي يمر اليوم بطريقة صحية سليمة ولتجنب حدوث تسمم غذائي سواء من الأسماك المملحة والمدخنة أو البيض الملون ،يجب اتباع خطوات السلامة الغذائية التالية في مرحلتي الشراء ، والاعداد والتقديم.



أولا: السلامة الغذائية للأ سماك المملحة والمدخنة:

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1- شراء "الفسيخ"قالت شعير ،يجب الحرص على شراء الأسماك المملحة والمدخنة من مصادر موثوقة، وعند شراء الأسماك المملحة يجب شراء الفسيخ والأسماك المملحة في الصناديق الخشبية أو الحاويات الاستنلستيل والإبتعاد عن ذلك المملح في الصفائح المعدنية والذى يتفاعل مع الملح الموجود ب الفسيخ ويؤدي لتراكم مادة الرصاص السامة داخل الجسم، كما يجب عدم تناول الفسيخ قبل إتمام المدة اللازمة لعملية التمليح للقضاء على كل الميكروبات، وعلي عكس ما يعتقد الكثيرون فـ الأسماك المملحة جيدا أضمن من الفسيخ القليل الملح، لأن تركيز الملح يقضي على الطفيليات الموجودة في الأسماك التي صنع منها الفسيخ أصلا.وأضافت دكتورة مروة ، للتفرقة بين الأسماك المملحة الفاسدة والجيدة فان الفسيخ الفاسد يكون لين بشكل كبير ومنتفخ والأنسجة متفتة وبها بقع سوداء ورائحتها نفاذة ولون لحومها أزرق أما الجيدة لحومها حمراء ورائحتها مقبولة وتكون متصلبة وجلده يكون بها بريق مقبول وذات رائحة غير كريهة.شراء "الرنجة"وتابعت دكتورة مروة شعير،بخصوص الرنجة لابد أن يتم شرائها من مصانع معروفة وذات اسم معروف ويكون مدون عليها تاريخ الصلاحية حتى تكون مضمونة ويفضل المغلفة وتختار الرنجة ذات اللون الذهبي والمتماسكة والغير مملحة والغير معروضة في الهواء.2- الاعداد والتقديم:- يجب تجميد الأسماك المملحة قبل الإعداد لتناولها بـ48 ساعة على الأقل للتأكد من قتل كل الفيروسات والبكتيريا المضرة والتي يمكن أن تتكون نتيجة التمليح الغير صحي ،وتغسل جيدا بالماء الجارى ويتم التخلص من الرأس والأحشاء.3-توضع الأسماك في ليمون وخل وزيت وتترك ليلة كاملة،ويعتبر الليمون بالذات يجب أن يرش على كل شىء في هذه الوجبة فهو يقتل البكتيريا بسبب كونه وسط حمضي.-يفضل تعريض الفسيخ و الأسماك المملحة لدرجة حرارة 100 درجة مئوية لضمان التخلص من البكتريا الضارة مثل القلي والشي وتعتبر الأسماك المدخنة والسالمون الأكثر أمانا يليها الرنجة المدخنة علي البارد لأنها أقل ملوحة وتحتفظ بقوامها وشكلها حتى أثناء التسخين على النار.- وللتقليل من أضرار ملح الفسيخ والسمك المملح يمكن تناول البطاطس المسلوقة معه، لأن البطاطس تمتص الملح من الأمعاء بطريقة الضغط الإسموزي السلبي، وتفقده في عملية الإخراج مع ألياف البطاطس، كما لا يشعر الإنسان بالعطش الزائد بعد تناول الفسيخ .- وتابعت دكتورة مروة ،من الضرورى الحرص على تناول الفسيخ والسمك المملح فى وجبة متكاملة تتكون من الفسيخ والخس والبصل أخضر والليمون وخل حيث أن تناولها معا فى وجبة واحدة يقلل من الآثار الضارة للفسيخ، ويمكن إضافة الطحينة إلى الفسيخ للتقليل من نسبة الملوحة كما ينصح بشرب الماء حتى نقلل من تركيز الملح، وحتى نتخلص من الملح الزائد خارج الجسم فالجسم يحتاج للماء لتخفيض كمية الصوديوم، التى حصل عليها.- ويفضل تناول الخبز البلدي لأنه يحتوي علي الردة فيعطي الإحساس بالشبع كما أنه غني بالمعادن والألياف التي تساعد علي الهضم ويجب الإكثارمن تناول الخضروات الطازجة ،كالخس والخيار والملانة لأنها تعمل على تسهيل عملية الهضم وعملية الإخراج بشكل سريع،لتسهيل خروج الأملاح والسموم من الجسم ،كما أنها تمنع ترسب الأملاح والسموم في قاع الكلى والجهاز الهضمي، مما قد يؤدي إلى الإصابة بإرتفاع ضغط الدم أو الإصابة بجلطات صغيرة في المخ نتيجة تجلط الدم .ما يجب أكله بعد الفسيخ والرنجةأكدت دكتورة مروة شعير لـ "بوابة دار المعارف" ، أنه من المفيد بعد أكل الفسيخ تناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم كالبقدونس والبرتقال والموز والكنتالوب حيث أنها غنية بعنصر البوتاسيوم لتساعد على إخراج الملح من الجسم.كما يفيد شرب الكركديه والبقدونس للمساعدة على إدرار البول، وكذلك شرب الشاي الأخضر مع النعناع أو الزعتر أو القرفة ،فتساعد على تطهير المعدة.ونهت خبيرة التغذية ،على عدم تناول المشروبات الغازية ،لأنها تحتوي على صودا وأملاح تتفاعل مع الأملاح الزائدة التي تتكون بالجسم بعد تناول هذه الوجبات،وتؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم واضطراب الجهاز العصبي واحتباس للماء داخل الجسم واستبدالها بعصير الليمون الطبيعي لأنه بالإضافة إلى كونه مطهر معوي طبيعي ،فهو أيضا يساعد على طرد الأملاح من الجسم.ثانيا: السلامة الغذائية للبيض الملون:1-الشراءيجب عند شراء البيض التأكد من صلاحية إنتاج البيض عن طريق التحقق من تاريخ الإنتاج المدون على كرتون البيض ،وأكدت دكتورة مروة الشعير لـ "بوابة دار المعارف" يجب أن يكون محفوظ في المبرد على درجة حراره(1-4 درجة مئوية) واختيار البيض السليم غير المكسور كبير الحجم لسهولة تزيينه،ويجب تجنب شراء البيض الملون الجاهز الذي انتشر مؤخرا في الأسواق.2- الإعداد والتقديم:- يجب غسل اليدين لمدة 20 ثانية باستخدام الماء الدافئ والصابون قبل وبعد التعامل مع الطعام، فضلاً عن غسل البيض قبل عملية السلق، وتركه تحت الماء البارد بعد السلق و يراعى طهي البيض جيدًا حتى يتماسك صفار البيضة لتجنب الإصابة بعدوى السالمونيلا.ويفضل الاستعانه بالأصباغ الطبيعية لتلوين البيض عن طريق غلي قشر البصل والرمان البنجر، وقشر البرتقال، وأوراق البقدونس، الكرنب الأحمر، السلق، أو إضافة الكركديه والكركم والباربكيا للحصول على الألوان المختلفة، أو الألوان الصحية الموجودة في محلات العطارة او الأستعانة بالقص والزق للتزيين.ولأن البيض المسلوق يفسد أسرع من البيض النيئ ،لذا يجب تناول البيض الملون المسلوق في خلال 5 أيام مع مراعاة حفظه في الثلاجة، ويكون من الأفضل أن يسلق قبل تناوله مباشرًا.أعراض تناول الفسيخ والرنجةأكدت خبيرة التغذية ، أن أي إحساس بالتعب بعد تناول الفسيخ و الرنجة يظهر خلال الـ 6 ساعات الأولى .وصرحت دكتورة مروة شعير ،أن أعراض التعب تكون عبارة عن: "زغللة أو دوخة أو صداع أو مغص أو قيء"، ويجب التوجه إلى أقرب مستشفى وعمل اللازم.