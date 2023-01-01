خبيرة تغذية: الشاي ليس سحريًا لفقدان الوزن

أكدت الدكتورة ناتاليا لازورينكو، خبيرة التغذية الروسية، أن الشاي ليس وسيلة فعّالة للتخلص من الوزن الزائد ولا يؤثر على حجم الخلايا الدهنية،بحسب ما جاء من نيوز رد.
وأشارت الدكتورة إلى أن الشاي يحتوي على العديد من العناصر المفيدة، ولذلك يمكن أن يكون جزءًا مفيدًا من النظام الغذائي إذا ما استُخدم بشكل صحيح بجانب ممارسة النشاط البدني.
وأوضحت أن الاعتقاد بأن الشاي وحده يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن هو أسطورة، وأن الاعتماد على حمية غذائية معينة تعتمد على الشاي لتخفيف الوزن هو خداع.
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