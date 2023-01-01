خبيرة تغذية: الشاي ليس سحريًا لفقدان الوزن



الشاي الشاي

أكدت الدكتورة ناتاليا لازورينكو، خبيرة التغذية الروسية، أن الشاي ليس وسيلة فعّالة للتخلص من الوزن الزائد ولا يؤثر على حجم الخلايا الدهنية،بحسب ما جاء من نيوز رد.



وأشارت الدكتورة إلى أن الشاي يحتوي على العديد من العناصر المفيدة، ولذلك يمكن أن يكون جزءًا مفيدًا من النظام الغذائي إذا ما استُخدم بشكل صحيح بجانب ممارسة النشاط البدني.



وأوضحت أن الاعتقاد بأن الشاي وحده يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن هو أسطورة، وأن الاعتماد على حمية غذائية معينة تعتمد على الشاي لتخفيف الوزن هو خداع.

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وأشارت الدكتورة إلى فوائد الشاي في تسريع عملية التمثيل الغذائي وتأثيرها على الجهاز العصبي المركزي وتوفير الطاقة، وكذلك إزالة السموم من الجسم.وأكدت أن الشاي يمكن أن يسهم في تسريع عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون، وهو أمر ضروري لتخفيف الوزن.