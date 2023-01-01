خبيرة أسرية تُفصّل: رحلة هجر الزوجة لزوجها بين الأسباب والحلول

أرجعت الدكتورة عبير عبدالقادر، الاستشاري الأسري، أسباب هجر الزوجة لزوجها إلى ظروف التنشئة الاجتماعية، التي تبني في الفتاة أو الشاب تحمل المسؤولية.
وأضافت الدكتورة عبير عبدالقادر، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الكثير من الزوجات يشتكين من مدى تعلق زوجها بالهاتف المحمول الذي يصل إلى حد الإدمان، محذرة من خطورة التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي التي تبعد الفرد عن أسرته.
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