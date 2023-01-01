خبر عاجل: تحديد قيمة رسوم تظلمات الدور الثاني



تظلمات الثانوية العامة تظلمات الثانوية العامة

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رسوم تظلمات الثانوية العامة للدور الثاني، للعام الدراسي الجاري 2024- 2025، هي نفس رسوم تظلمات الدور الأول، مشيرًا إلى أن قيمة التظلمات 300 جنيه للمادة الواحدة، ويمكن استردادها عند الحصول على درجات في المادة التي تقدم فيها على تظلم.

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رسوم تظلمات الثانوية العامة 2024 الدور الثانيوقال المصدر في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إنه حال حصول الطالب على درجة سيتم إبلاغ مكتب تنسيق الكليات وتضاف إليه، لافتًا إلى أنه يجب بعد تقديم التظلم من خلال بوابة تظلمات الثانوية العامة متابعة البوابة بشكل مستمر لمعرفة موعد ومكان التظلم.رابط تظلمات الثانوية العامة 2024 الدور الثانيوعن رابط تظلمات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني، أوضح المصدر، أن رابط تظلمات الدور الثاني هو نفس رابط الدور الأول وسيتم تفعيله وقت الإعلان الرسمي لبدء تظلمات الدور الثاني، ومن المتوقع أن يبدء غدًا الخميس من هنا.خطوات تظلمات الثانوية العامة 2024 الدور الثانيعلى الطالب الدخول على بوابة تظلمات الثانوية العامة بعد الإعلان الرسمي عن موعد بدء تظلمات الدور الثاني (اضغط هنـا).بعد ذلك يدخل من خلال البريد الموحد.يراجع البيانات ثم يضع كود دفع رسوم التظلم.يحدد المادة التي يريد التظلم عليها.يضغط على حفظ بعد ذلك.يتابع على مدار اليوم الموقع لمعرفة الموعد والمكان.كيفية التقدم على تظلمات الثانوية العامة 2024 الدور الثانيويمكن التقدم للتظلمات على نتيجة الدور الثاني، من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك (البريد المصري- فوري- وقتي- إيجي باي- سداد- ضامن- أمان- مصاري- بيي- ممكن- طلقة- موجة- خالص موبايل- أموال)، وبعد الدفع يلزم الطالب/ة بالدخول للموقع واختيار المادة التي يريد التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به وكذلك الاطلاع على نتيجة طلب التظلم.