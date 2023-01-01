خبراء يحذرون من مخاطر أدوات تبيض الأسنان وجل الأظافر: مخاطر صحية وتجميلية تنتظر مستخدميها

حذر خبراء الصحة من أن ما يصل إلى 9 من كل عشرة من أدوات تبييض الأسنان، وأدوات جل الأظافر التي يتم شراؤها عبر الإنترنت قد تكون غير آمنة، حيث أنها تحتوي في كثير من الأحيان على مواد كيميائية بكميات أو مخاليط غير قانونية أو قد تكون ضارة.
وبحسب ما نشر في صحيفة ذا صن البريطانية، سيطلق معهد تشارترد لمعايير التجارة حملة لتحذير البريطانيين من توخي الحذر عند شراء مستحضرات التجميل، وخاصة بعد أن تبين أن أسوأ أدوات تبييض الأسنان في المنزل تحتوي على 300 مرة الكمية المسموح بها من مبيض بيروكسيد الهيدروجين.
ووفقًا لخبراء الصحة، يمكن للمتسوقين شراء مجموعات أظافر جل الأشعة فوق البنفسجية الاحترافية، والتي يمكن أن تسبب ردود فعل شديدة إذا لامست الجلد عند تطبيقها من قبل الهواة، وتبين أن كريمات تفتيح البشرة تحتوي على مواد كيميائية محظورة، بما في ذلك الهيدروكينون والزئبق.
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