خبراء يحذرون من مخاطر أدوات تبيض الأسنان وجل الأظافر: مخاطر صحية وتجميلية تنتظر مستخدميها



تبيض الأسنان تبيض الأسنان

حذر خبراء الصحة من أن ما يصل إلى 9 من كل عشرة من أدوات تبييض الأسنان، وأدوات جل الأظافر التي يتم شراؤها عبر الإنترنت قد تكون غير آمنة، حيث أنها تحتوي في كثير من الأحيان على مواد كيميائية بكميات أو مخاليط غير قانونية أو قد تكون ضارة.



وبحسب ما نشر في صحيفة ذا صن البريطانية، سيطلق معهد تشارترد لمعايير التجارة حملة لتحذير البريطانيين من توخي الحذر عند شراء مستحضرات التجميل، وخاصة بعد أن تبين أن أسوأ أدوات تبييض الأسنان في المنزل تحتوي على 300 مرة الكمية المسموح بها من مبيض بيروكسيد الهيدروجين.



ووفقًا لخبراء الصحة، يمكن للمتسوقين شراء مجموعات أظافر جل الأشعة فوق البنفسجية الاحترافية، والتي يمكن أن تسبب ردود فعل شديدة إذا لامست الجلد عند تطبيقها من قبل الهواة، وتبين أن كريمات تفتيح البشرة تحتوي على مواد كيميائية محظورة، بما في ذلك الهيدروكينون والزئبق.

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ووجدت الفرق في موانئ سوفولك أن 88% من المنتجات المستوردة التي تم اختبارها في العام الماضي، كانت غير آمنة أو غير متوافقة صحيًا.وقالت كريستين هيمسكيرك، المسؤولة الرئيسية عن سلامة المنتجات، يجب أن تجتذب منتجات التجميل المزيد من عوامل السلامة والصحة، وهذه السلع الخطرة يمكن أن تترك للجمهور آثارًا جانبية خطيرة مدى الحياة، وستعمل معايير التجارة على إزالة هذه المنتجات من البيع واتخاذ الإجراء عند الحاجة، ولكن يتعين على البائعين عبر الإنترنت تحمل المسؤولية.وتابعت كريستين، يتم وضع قواعد جديدة للإجراءات التجميلية مثل الحشو والبوتوكس، لوقف ارتفاع عدد الممارسين الهواة وغير المتخصصين، ولكن من الصعب التحكم في العلاجات المنزلية نظرًا لوجود أعداد كبيرة من المنتجات المتاحة عبر الإنترنت.