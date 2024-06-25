خبراء عن رفع الرسوم المصرفية: إجراء روتيني للمنافسة ولا يؤثر على الشمول المالي



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

لجأت عدد من البنوك المصرية، إلى رفع تعريفة الرسوم الإدارية على بعض خدماتها المصرفية المقدمة لعملائها، وأبرزها الحسابات البنكية بأنواعها المختلفة، وذلك بزيادات ربع سنوية تراوحت بين 20 و30 جنيها.

قد يعجبك أيضا...

جاء بنك الأهلي وبنك مصر، في مقدمة البنوك الحكومية التي طبقت زيادة التعريفة على بعض خدماتها المصرفية الأيام الماضية، على النقيض اكتفت بعض البنوك الخاصة بالزيادات التي طبقتها على خدماتها خلال الربع الأول من العام الحالي، في مقدمتها بنوك العربي الأفريقي الدولي والتعمير والإسكان وبنك القاهرة.فيما تراجع البنك التجاري الدولي، وهو من أكبر البنوك القطاع الخاص في مصر عن قرار زيادة العمولات والرسوم التي أقرها مايو الماضي، بحسب منصة «العربية».، وفي مسح أجراه موقع «العربية» على رسوم بعض الخدمات المصرفية بكبرى البنوك، زيادة البنك الأهلي المصري المصاريف الإدارية إلى 50 جنيها كل 3 شهور لمن لديهم حساب جاري أو توفير، وذلك بديلا عن 30 جنيها عن نفس المدة.ورفع البنك رسوم كشف الحساب الورقي إلى 75 جنيها بدلا عن 60 جنيها كل 3 أشهر، علاوة على فرض رسوم تتراوح بين 30 و50 جنيها شهريا في حال انخفاض رصيد العميل الدائن عن 2500 جنيها، وفقا لمسؤولي خدمة العملاء بالبنك.وكذلك رفع بنك مصر بداية من يونيو الماضي مصاريف التجديد السنوية لبطاقاته لتتراوح ما بين 150 إلى 350 جنيها وفقا لفئة البطاقة وحدها الائتماني، كما يتقاضى بنك مصر رسوما على الحسابات المصرفية للأفراد سواء جارية أو توفير بقيمة 105 جنيهات كل 3 أشهر.يرى طارق متولي الخبير المصرفي، أن عملية رفع الرسوم في البنوك هي عملية روتينية باستمرار في البنوك، وتحدث بين كل فترة وأخرى، تتم بعد عملية استطلاع كل 6 أشهر، وبحث للأسعار في البنوك الأخرى المنافسة، لافتا إلى أن المرتبات والمواد ومنها الأوراق المستخدمة ارتفعت بشكل كبير، مما يضطر بعض البنوك الكبيرة في التحرك وزيادة الرسوم.وأضاف متولي لـ «المصري اليوم»، أن الأهم من رفع التكلفة هي البنوك المنافسة، حيث أن العميل عندما يرى التكلفة في بنك ما مرتفعة، سوف يذهب إلى بنك آخرأقل منه في التكلفة، ولكن كافة البنوك تحاول دائما أن تكون متقاربة من بعضها البعض، لتصبح الاختلافات ليست كبيرة بينهم.وتابع متولي، أن البنوك من فترة لأخرى تقوم بعمل استطلاع وأبحاث، بهدف المقارنة بين أسعار البنوك وبعضها للمنافسة، وذلك حسب حجم البنك، والعملاء، واحتياجه للعملاء كبير أم صغير، حيث تعد كل هذه عوامل مؤثرة في زيادة الرسوم، وأوضح أن البنوك التي بالفعل رسومها أعلى، لم تلجأ لزيادة الرسوم، لحدوث التقارب بين كافة البنوك الكبرى.وفي سياق متصل، قال محمد عبدالعال الخبير المصرفي، أنه في ظل تطور معدلات التضخم في العالم ومصر، تحت تأثير تغيرات سعر الصرف، ارتفعت الأسعار في بعض البنوك للعمولات أو رفع مصروفات على بعض نواحي الأنشطة المصرفية، هي مصروفات هامشية ولكنها تساهم في خفض نفقات التشغيل، بالنسبة للإيرادات والمصروفات الآن.وأوضح عبدالعال، أنه بالنسبة للعملاء يصبح الثمن بسيط وهو المبلغ المجمع، وربما يساعد نسبيا في تغطية بعض المصروفات خاصة في المرحلة المقبلة، في ظل التوسع الالكتروني والفيمتك، لافتا إلى أن ذلك لم يؤثر على الشمول المالي نظرا لأنه هناك معايير هامة بين البنوك وبعضها وهي المنافسة.جدير بالذكر أن، عدد المواطنين الذين يمتلكون بطاقات مسبقة الدفع تصل إلى 15.7 مليون عميل، بنهاية ديسمبر 2023 بنسبة 44% وفقا للبنك المركزي المصري، بينما بلغ عدد المواطنين الذين لديهم بطاقات ائتمان 3.5 مليون عميل بنسبة 10% بنهاية ديسمبر 2023، وبلغت نسبة الإناث اللاتي تمتلكن بطاقات بنكية 38% بينما وصلت نسبة الذكور 62% من إجمالي حاملي البطاقات.