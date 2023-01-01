خالد الجندي: افعلوا هذا الأمر يصلح الله لكم الأحوال



الشيخ خالد الجندي الشيخ خالد الجندي



قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه حينما حدثت أزمة الدولار خلال الشهور الماضية خرج على الناس وطالبهم ربط الدولار بالله وكثرة الاستغفار والتوسل لله لحل المشاكل، قائلا: "البعض اتخذ كلامي سخرية وتطاول واستهزاء".







وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن كل شخص عليه أن يؤدي عمله من ساسة واقتصاديين وأيضا هم كمشايخ ودعاة لهم وظيفة، موضحا أن وظيفتهم دعوة الناس إلى الانتاج والعمل والتوسل الى الله سبحانه وتعالى واتحلت المشكلة بفضل الله والبعض سخر من الكلام.

قد يعجبك أيضا...

واستكمل: "الكلام الصح إننا نتعامل مع الله ونثق في الله ولا يرتعد لنا شيء ولا تتراجع عزائمنا، وأنت تتعامل مع الله والكلام ده بينزل ثقيل على القلوب اللا دينية وفي ناس بتكره الدين لأسباب كثيرة ممكن تكون نفسية وعقيلة وشيطانية وبعض الناس فعلا كده".