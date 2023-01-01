خاتم ألماس نادر الأبرز.. معروضات في مزاد المشاهير2024



خاتم ألماس أهداها إلفيس بريسلي لمغنية خاتم ألماس أهداها إلفيس بريسلي لمغنية

سيتم طرح مقتنيات نادرة من عالمي الموسيقى والسينما للبيع بمزاد المشاهير، بما في ذلك الخواتم الذهبية التي كان يمتلكها إلفيس بريسلي ورسالة كتبها نجم موسيقى الروك آند رول بريان ويلسون.

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يضم مزاد "تحف هوليوود والموسيقى" الذي تنظمه دار مزادات كروس جي دبليو إس نحو 400 قطعة، بما في ذلك أشياء من برينس، وآليا، وأبيجيل فولجر، وريثة القهوة التي كانت ضحية لجرائم قتل مانسون.قالت بريجيت كروس، مديرة المزاد العلني: "يحتوي هذا المزاد على قطع قوية للغاية فيما يتعلق بالارتباطات العاطفية بين الناس، هناك عنصر المأساة والرموز التي تغادرنا في وقت مبكر للغاية"، بحسب بي بي سي.ومن بين القطع الأعلى سعراُ العديد من العناصر التي كانت مملوكة لبريسلي، بما في ذلك ميكروفون استخدم في إقامة الفنان في لاس فيجاس، وزجاجة حبوب تحمل علامة مارس 1977، وخاتمان ذهبيان فريدان من نوعهما، والتي من المتوقع بيعها بمبلغ يتراوح بين 35 ألف دولار و60 ألف دولار.وقال كروس إن المجوهرات التي كان يملكها بريسلي، الذي توفي في أغسطس 1977، "لا تزال تثبت أنها واحدة من أقوى فئات الأصول على وجه الكوكب".ومن أبرز ما في المعرض رسالة مكتوبة بخط اليد من ويلسون إلى زميله في فرقة بيتش بويز وابن عمه مايك لوف، والتي قال كروس إنه من المتوقع أن تباع بمبلغ لا يقل عن 10 آلاف دولار.ومن بين ما لا يقل عن 400 قطعة نادرة من المشاهير سيتم بيعها في مزاد علني في اليوم 31 أغسطس 2024، خاتم ألماس أهداها إلفيس بريسلي لمغنية احتياطية، وقلادة من حجر الراين تخص مارلين مونرو.