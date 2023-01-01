حيوان يمتص ثاني أكسيد الكربون مثل مليوني سيارة.. تكشف دراسة عن أداة بيولوجية قوية لمكافحة تغير المناخ

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توصلت دراسة أمريكية حديثة أن حيوانات البيسون الكبيرة قد تكون أداة قوية في مكافحة تغير المناخ، وإعادة تشكيل النظم البيئية. ومن خلالها اكتشف الباحثون قدرة حيوانات البيسون على تقديم حلًا مفاجئًا وفعالًا لمكافحة تغير المناخ، حيث كشفت الدراسة أن قطيعًا مكونًا من 170 بيسونًا فقط قادر على امتصاص كمية من ثاني أكسيد الكربون تعادل انبعاثات مليوني سيارة سنويًا.



البيسون.. حلفاء طبيعيون في معركة المناخ

بعد انقراضها من رومانيا لأكثر من قرنين، تم إعادة إدخال حيوانات البيسون إلى جبال الكاربات الجنوبية عام 2014، مما أدى إلى زيادة أعدادها بشكل مطرد لتصل إلى أكثر من 170 حيوانًا.



وتلعب حيوانات البيسون دورًا حيويًا في النظم البيئية للأراضي العشبية والغابات من خلال رعيها المتوازن، وإعادة تدوير العناصر الغذائية، ونثر البذور، وضغط التربة، مما يُساهم في تخزين كميات هائلة من الكربون في التربة.

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حل مناخي ذو فوائد بيئيةيُوضح البروفيسور أوزوالد شميتز، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن «حيوانات البيسون تُعيد التوازن للنظم البيئية وتُقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون، حيث أن إزالتها قد أدت إلى إطلاق كميات هائلة من الكربون المخزن.»يُعد إعادة إدخال حيوانات البيسون الأوروبي نهجًا فعالًا لمكافحة تغير المناخ مع جلب فوائد بيئية هائلة، بما في ذلك تعزيز التنوع البيولوجي وتحسين صحة التربة.