حيلة تساعدك على تسريع جهاز WiFi

حذر تقرير من موقع «The sun»، من أحد الأخطاء الشائعة فيما يخص استخدام أجهزة واي فاي.
من هناك، سترى سرعات التحميل والتنزيل الحالية لأي جهاز تقوم بإجراء اختبار السرعة عليه، بالإضافة إلى اختبار ping، وهو قياس زمن الوصول للمدة التي تستغرقها البيانات للانتقال ذهابًا وإيابًا إلى الخادم الذي تستخدمه.
ابدأ بالتركيز على سرعات التنزيل والتحميل، قم بإجراء اختبارين في وقت واحد في أماكن مختلفة في جميع أنحاء منزلك حيث ستعمل، وقارن المتوسط ????للتعرف على كيفية تحمل سرعاتك. إذا كنت ترى سرعات في غرفة أقل من نصف ما تراه عندما تتصل من مسافة قريبة، فقد يكون هذا مكانًا حيث يمكنك تحسين الأمور.
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