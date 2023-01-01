حيلة تساعدك على تسريع جهاز WiFi



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

حذر تقرير من موقع «The sun»، من أحد الأخطاء الشائعة فيما يخص استخدام أجهزة واي فاي.



من هناك، سترى سرعات التحميل والتنزيل الحالية لأي جهاز تقوم بإجراء اختبار السرعة عليه، بالإضافة إلى اختبار ping، وهو قياس زمن الوصول للمدة التي تستغرقها البيانات للانتقال ذهابًا وإيابًا إلى الخادم الذي تستخدمه.



ابدأ بالتركيز على سرعات التنزيل والتحميل، قم بإجراء اختبارين في وقت واحد في أماكن مختلفة في جميع أنحاء منزلك حيث ستعمل، وقارن المتوسط ????للتعرف على كيفية تحمل سرعاتك. إذا كنت ترى سرعات في غرفة أقل من نصف ما تراه عندما تتصل من مسافة قريبة، فقد يكون هذا مكانًا حيث يمكنك تحسين الأمور.

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أما بالنسبة لوقت الاستجابة، فلا داعي للقلق كثيرًا بشأنه إلا إذا كان لديك الكثير من الأجهزة التي تعمل على شبكتك أو إذا كنت تشارك النطاق الترددي مع أفراد العائلة أو زملائك في الغرفة. في هذه الحالة، قم بإجراء بعض الاختبارات أثناء قيام زميلك في الغرفة بإجراء مكالمة FaceTime أو أثناء لعب أطفالك للعبة Fortnite – سيمنحك ذلك فكرة جيدة عن كيفية تأثير نشاطهم على سرعتك. إذا بدا أن رقم ping يقفز، فهناك بعض الخطوات الأساسية التي يمكنك اتخاذها ، ولكن أفضل ما يمكنك فعله (إذا استطعت) هو فصل حركة المرور الجانبية عن حركتك. المزيد عن ذلك في قليل فقط.