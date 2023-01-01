حيتان الأوركا تغرق يختًا شراعيًا قرب مضيق جبل طارق

أغرقت حيتان الأوركا القاتلة يختًا شراعيًا بالقرب من مضيق جبل طارق، وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية إسبانية.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية بما في ذلك صحيفة "إل بايس"، نقلا عن خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية، أن فردي الطاقم الاثنين على متن اليخت "ألبوران كونياك" الذي يبلغ طوله 15 مترا، سمعوا في البداية ضربات مكتومة ضد الهيكل صباح الأحد على بعد حوالي 26 كيلومترا من رأس سبارتل في المغرب عند المدخل الجنوبي لمضيق جبل طارق.
وتعرضت شفرة الدفة للتلف خلال الحادث. وعندما بدأ الماء يدخل إلى القارب، أطلق البحارة نداء استغاثة.
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