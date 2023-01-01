حوت عملاق يهاجم قارب صيد

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تسبب حوت عملاق في انقلاب قارب صيد صغير قبالة سواحل نيو هامبشاير البريطانية، على متنه بحاران.

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رصدت كاميرا قارب آخر ضخم الحوت يقفز ليشق الماء ثم يقلب القارب ويغوص إلى الأعماق من جديد قبالة ساحل بورتسموث اليوم الثلاثاء.وفي اللقطات المذهلة، يظهر الحوت وهو ينزل بأنفه على مؤخرة السفينة الصغيرة، مما أدى إلى لسقوط شخصين على متنه في الماء.ويظهر القارب المقلوب في مقطع آخر بينما يحاول فريق من قارب آخر مجاور إنقاذه وسحب الصياديين، دون أن يصابا بأذى.ومنذ انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت التعليقات من قبل المستخدمين على المقطع، قال أحد الأشخاص: "هذا جنوني.. الحيتان لا تفعل ذلك بالصدفة".وأضاف آخر: "من الجنون أن نشاهد هذا"، فيما كتب آخر: "انقلب القارب بسرعة كبيرة".وبحسب منظمة WGME ، فقد تم رصد الحوت الأحدب، الذي يُعتقد أن عمره حوالي عامين، حول الحدود بين ولايتي ماين ونيوهامبشاير خلال الأسبوع الماضي، لم يتضح بعد ما الذي دفع الحوت الأحدب إلى القفز إلى جوار القارب في محاولة لإغراقه.علاقة الحيتان الحدباء بالبشرعلى الرغم من أن الحيتان القاتلة معروفة بمهاجمة القوارب، إلا أن الحيتان الحدباء تقترب من القوارب عادةً فقط عندما تكون فضولية، وليس بدافع الانتقام.تعتبر الحيتان الحدباء لطيفة بشكل عام، على الرغم من أن الأشخاص الذين يختارون السباحة معها معرضون لخطر الإصابة بإصابات خطيرة ربما تنتج من اصطدام الحوت بها أو ضربهم بزيله دون وعي منه.وقالت ديانا شولتي من جمعية المحيط الأزرق للحفاظ على البيئة البحرية للصحيفة: "نأمل أن يغادر الحوت المنطقة قريبًا"، وأضافت: "لقد ظهر عدد كبير من أسماك المينهادن، وهي نوع من الأسماك الصغيرة التي تُستخدم كطعم، في النهر مؤخرًا. لذا فمن المرجح أن الحوت أتى إلى النهر بحثًا عن بعض الطعام."حوت يهاجم قاربيصل طول الحيتان الحدباء إلى 56 قدمًا أي مايعادل 17 متر ويمكن أن يصل وزنها إلى 40 طنًا، ويتكون نظامها الغذائي من الكريل والأسماك الصغيرة، وتعد الحيتان الحدباء من الحيوانات المعرضة للانقراض بسبب الصيد حيث انخفضت أعدادها أوائل القرن العشرين، ولكن جهود حماية الحيتان أثمرت عن نتائج مبشرة خلال السنوات الماضية.