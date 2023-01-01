

حملات لمقاطعة عمرو سلامة على نفس طريقة شيرين حملات لمقاطعة عمرو سلامة على نفس طريقة شيرين

منذ يومين كان اسم المخرج عمرو سلامة رائجا بعد ظهوره المميز في مسلسل "سابع جار"، وهو ما جعله يعيش حالة من السعادة لنجاحه وتقبل الجمهور له كممثل.



ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فبعد مشكلة الفنانة شيرين عبد الوهاب واتهامها بالإساءة لمصر، ها هو عمرو يواجه نفس التهمة، ومثلما حدث مع شيرين من فتح لدفاتر قديمة وبحث فيه، حدث نفس الأمر مع سلامة.



فجأة أصبح اسم المخرج الشاب رائجا في مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات بمقاطعته ومقاطعة أفلامه، ودشن البعض وسم "#فخور_بمصر_ومقاطع_عمروسلامة" لتوجيه الانتقادات له.

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بالبحث عن سبب ذلك أتضح أن عمرو منذ شهر تقريبا مازح شخصا أجنبيا قائلا أنه محظوظ لأنه ليس مصريا.الواقعة تعود لعرض فيلمه "شيخ جاكسون" فى مهرجان لندن السينمائى الدولى فى دورته الـ 61، وفي ندوة على هامش الفيلم حضرها عددا من الأجانب، وجه له واحدا منهم سؤالا، فبدأ حديثه بأنه أجنبي وليس مصريا، ليرد عليه عمرو بسرعة قائلا "You're lucky" ، أي أنه محظوظ لأنه أجنبي.حتى الآن لم يعلق عمرو على الأمر أو يدافع عن نفسه ويوضح ما حدث.يذكر أن عمرو قدم في مسلسل "سابع جار" شخصية "إسماعيل"، وظهر في حلقات من المسلسل.سابع جار" من تأليف هبة يسري، التي تشارك في الإخراج مع أيتن أمين ونادين خان، ومن بطولة دلال عبد العزيز، شيرين، هاني عادل، رحمة حسن، أسامة عباس، هيدي كرم، سارة عبد الرحمن، محمد علاء، دعاء حجازي، صفاء جلال وأحمد داش، وإنتاج The Producers.ويُعرض المسلسل من يوم السبت حتى الأربعاء من كل أسبوع على قناة CBC، في تمام السابعة مساء، كما يُعرض على CBC دراما في تمام العاشرة مساء.