حماية كليتيك: درعك ضد أمراض الكلى



أمراض الكلى أمراض الكلى



تعد الكلى من الأعضاء الحيوية التى تتأثر بشكل سلبي بتناول الأشياء الضارة مثل مرقة الدجاج والأملاح والمسكنات والأدوية باستمرار.



ووفقا لما جاء فى موقع “مايو كلينك” لتقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى



اتبِع الإرشادات بشأن الأدوية المتاحة دون وصفة طبية و اتبع التعليمات الموجودة على العبوة عند استخدام مسكنات الألم المتاحة بدون وصفة طبية، مثل الأسبرين، وإيبوبروفين (Advil، وMotrin IB، وغيرهما)، وأسيتامينوفين (Tylenol، وغيره). فمن الممكن أن يؤدي تناول كميات مفرطة من مسكنات الألم لفترة طويلة إلى تلف الكلى.

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الحفاظ على وزن صحي. إذا كان وزنك صحيًّا، فحافِظ عليه بممارسة الأنشطة البدنية معظم أيام الأسبوع وفي حال كنت ترغب في إنقاص وزنك، تحدث مع طبيبك عن استراتيجيات إنقاص الوزن بشكل صحي.الامتناع عن التدخين لأن السجائر يمكن أن يتلف كليتيك، وإن كانتا تالفتين فإنه يفاقم من تلفهما وإذا كنت مدخنًا، فتحدَّث إلى طبيبك حول استراتيجيات الإقلاع عن التدخين ومن الممكن أن تساعدك مجموعات الدعم والاستشارات وتناول الأدوية على الإقلاع عن التدخين.عالج حالاتك المرضية بمساعدة طبيبك. إذا كنت تعاني من أمراض أو حالات تزيد من خطر الإصابة بمرض الكلى، فاعمل مع طبيبك للسيطرة عليها و استشِر طبيبك بشأن فحوصات الكشف عن مؤشرات تلف الكلى.