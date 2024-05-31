حماس تكشف تفاصيل مقترحها النهائي لوقف الحرب في غزة

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أكدت حركة حماس، أنها أبدت في جميع مراحل مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ الإيجابية المطلوبة للوصول إلى اتفاق شاملٍ ومُرضٍ، يلبي طلبات الشعب الفلسطيني العادلة، بوقف نهائي للعدوان، وانسحاب كامل من القطاع، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار وإبرام صفقة جدية لتبادل الأسرى.



وأفاد بيان الحركة الصادر منذ قليل، بأن الحركة تعاملت بكل إيجابية ومسؤولية وطنية مع المقترح الأخير وكل المقترحات للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين.



وأضافت الحركة: المقترح الذي تسلمته حماس من الوسطاء يوم الخامس من مايو الماضي، أعلنت موافقتها عليه في اليوم التالي مباشرة، فقد سلمنا ردنا يوم السادس من مايو الماضي، وهو ما اعتُبِرَ من قبَل الوسطاء وجميع الأطراف أنه إيجابي ومشجع، بينما كان رد نتنياهو على موافقة حماس بالهجوم على رفح، وتصعيد عدوانه على شعبنا في كل قطاع غزة.

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الإعلام العبري يكشف مطالب حماس في الصفقة المقترحة: إعادة إعمار غزة بالمرحلة الأولى والإفراج عن أسماء كبرىوعبَّرت الحركة بوضوح عن موقفها الإيجابي مما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 31-5-2024 من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى، فيما لم تسمع الحركة من حكومة الاحتلال وعلى رأسها الإرهابي نتنياهو سوى التأكيد على الاستمرار في حرب الإبادة، والهجوم على المقترح الذي جاء على لسان الرئيس بايدن، وذلك على خلاف الادعاء بأن الاحتلال قد وافق عليه.كما رحبت الحركة بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكد عليه بشأن وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة، والانسحاب التام منه، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموجرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهالي قطاع غزة، وأكدت الحركة استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب الشعب الفلسطيني ومقاومته.وأضافت الحركة: مقابل ذلك لم يسمع العالم أي ترحيب أو موافقة من قبل نتنياهو وحكومته النازية على قرار مجلس الأمن، وإنما واصلوا التأكيد على رفض أي وقف دائم لإطلاق النار، في تناقض واضح مع قرار مجلس الأمن، ومبادرة الرئيس بايدن، بينما يواصل بلينكن الحديث عن موافقة (إسرائيل) على المقترح الأخير، فإننا لم نسمع أي مسؤول إسرائيلي يتحدث بهذه الموافقة.وأكملت حماس: إننا نعدُّ المواقف الصادرة عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والتي حاوَل من خلالها تبرئة ساحة الاحتلال الصهيوني، وغسل يديه الملطّخة بدماء الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ، وتحميل الحركة مسؤولية تعطيل التوصل لاتفاق؛ استمرارًا للسياسة الأمريكية المتواطئة مع حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني، والتي تتيح المجال للاحتلال لاستكمال جريمته بغطاء سياسي وعسكري أمريكي كامل.ودعت الحركة بلينكن، وإدارة الرئيس بايدن، إلى توجيه الضغط إلى حكومة الاحتلال الفاشية، المصرّة على استكمال مهمة القتل والإبادة، في انتهاك صارخ لجميع القوانين والمعاهدات الدولية.