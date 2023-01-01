حل مشكلة ظهور الصور المحذوفة في هواتف آبل..أخيراً..

يعاني العديد من مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد من مشكلة عودة الصور المحذوفة إلى أجهزتهم، واستجابةً لهذه الشكاوى، قامت آبل بإطلاق تحديث لنظام التشغيل iOS 17.5.1 لحل هذه المشكلة.
وذلك تشير تقارير مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن بعض الصور تحمل ذكريات سلبية، وبالتالي، يفضل حذفها نهائيًا. وعلى الرغم من حذفها، قد تعود هذه الصور بشكل غير مرغوب إلى مكتبة الصور.
أوضحت آبل أن التحديث يقدم إصلاحات هامة للأخطاء، ويعالج مشكلة نادرة تتعلق بظهور الصور المحذوفة مرة أخرى في قاعدة البيانات. ومع ذلك، لا يزال غير واضح ما إذا كان هذا التحديث سيمنع الصور المحذوفة من الظهور أم يجب حذفها بشكل دائم.
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