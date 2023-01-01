

حل مشكلة ظهور الصور المحذوفة في هواتف آبل..أخيراً.. حل مشكلة ظهور الصور المحذوفة في هواتف آبل..أخيراً..

يعاني العديد من مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد من مشكلة عودة الصور المحذوفة إلى أجهزتهم، واستجابةً لهذه الشكاوى، قامت آبل بإطلاق تحديث لنظام التشغيل iOS 17.5.1 لحل هذه المشكلة.



وذلك تشير تقارير مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن بعض الصور تحمل ذكريات سلبية، وبالتالي، يفضل حذفها نهائيًا. وعلى الرغم من حذفها، قد تعود هذه الصور بشكل غير مرغوب إلى مكتبة الصور.



أوضحت آبل أن التحديث يقدم إصلاحات هامة للأخطاء، ويعالج مشكلة نادرة تتعلق بظهور الصور المحذوفة مرة أخرى في قاعدة البيانات. ومع ذلك، لا يزال غير واضح ما إذا كان هذا التحديث سيمنع الصور المحذوفة من الظهور أم يجب حذفها بشكل دائم.

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يجب أن يعلم المستخدمون أن الصور على أجهزة آبل لا تحذف فورًا عند حذفها، بل يتم نقلها إلى مجلد "الصور المحذوفة مؤخرًا". تظل هذه الصور في المجلد لمدة 30 يومًا، مما يتيح للمستخدم استعادتها إذا أراد ذلك. وإذا كان المستخدم يرغب في حذف الصور نهائيًا، فيمكنه القيام بذلك يدويًا من مجلد الصور المحذوفة عبر تطبيق "فوتوز".اقرأ أيضا| لمستخدمي آيفون.. آبل تتيح إرسال الرسائل النصية باستخدام الأقمار الصناعيةللمستخدمين الذين يفضلون التحديثات الآلية، يمكنهم تثبيت التحديث iOS 17.5.1 أو تثبيته يدويًا من قائمة الإعدادات.