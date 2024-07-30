حليب الصويا في القهوة.. حل صحي لخفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات

تشير نتائج دراسة حديثة إلى أن اختيار حليب الصويا كبديل لحليب البقر في قهوتك يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على صحتك، فقد أظهرت الأبحاث التي أجرتها جامعة تورنتو أن استبدال حليب البقر بحليب الصويا يساعد في تقليل ضغط الدم وخفض مستويات الالتهابات، مما يعزز من فوائد حليب الصويا كمكون غذائي صحي، بحسب ما جاء من ديلي ميل.أظهرت دراسة جديدة أن استبدال حليب البقر بحليب الصويا في القهوة قد يساعد في تحسين صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الالتهابات، قام باحثون من جامعة تورنتو في كندا بتحليل 17 تجربة سابقة شملت أكثر من 500 شخص لدراسة التأثيرات الصحية لهذا التغيير البسيط في النظام الغذائي، استمرت كل تجربة لمدة 4 أسابيع تقريباً، حيث تناول المشاركون حوالي 500 مل من الحليب يومياً، سواء كان حليباً بقرياً أو حليب الصويا.
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