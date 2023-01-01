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حلوى المولد.. لذة تخفي خطرًا! تعرف على مضاعفاتها الصحية

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صورة الخبر: حلوى المولد
حلوى المولد


حلوى المولد تتميز بمذاقها الرائع واللذيذ، ولكنها تحتوى على سعرات حرارية عالية، ونسبة سكريات مرتفعة، وهذا الأمر قد يكون سببا في زيادة فرص الإصابة ببعض المشكلات الصحية والأمراض بسبب الإفراط في تناولها.

من جانبها، أوضحت الدكتور آمال إبراهيم استشاري السمنة والنحافة في كلية طب قصر العيني، أن الإفراط في تناول حلويات المولد قد يكون سببا في التعرض لبعض المضاعفات الصحية، ولتجنب هذه الأضرار يمكنك تناول قطعة منها على مدار اليوم.

أضرار الإفراط في حلاوة المولد
وقدمت استشاري السمنة والنحافة، أبرز الأضرار التي تحل على الجسم عند الإفراط في تناول حلوى المولد، ومنها:
- زيادة الوزن
نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية، والسكريات، فهذا يجعل الإفراط في تناولها أبرز الأسباب المؤدية لزيادة الوزن، لأن استهلاك نسبة عالية من السكريات يزيد من الشعور بالجوع وبالتالي تتناول كميات كبيرة منها، أو من الأطعمة الأخرى التي تقودك للسمنة، ولذا عليك تناول قطعة من حلوى المولد مقسمة على مدار اليوم.

- زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب
الإفراط في تناول حلويات المولد، يتسبب في ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية العوامل التي تزيد فرص التعرض لمشاكل صحية في القلب، ولذا يجب عدم الإفراط في تناولها للوقاية من أى مخاطر، ويمكنك تناول قطعة أو اثنين فقط علي مدار اليوم.

- الإصابة بالسكرى
تناول كميات كبيرة من الحلويات بشكل عام، وحلوي المولد بشكل خاصة تعد من أسباب الإصابة بمرض السكرى من النوع الثاني، والسبب مقاومة الأنسولين المسئول عن تنظيم مستويات السكر في الدم، ولذا يمكن تناول قطعة في الصباح فقط لمرضى السكرى، ويفضل تكون صغيرة الحجم.

المصدر: youm7

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