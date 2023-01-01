حكم وضع المرأة المكياج عند خروجها من المنزل: توضيح من أمين الفتوى



الشيخ أحمد وسام الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول "هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟"



وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء: "خذ العفو وأمر بالعرف، لا ننكر على المرأة أن تضع من الزينة المباح فى حدود المعقول، وما لا يلفت النظر".



وتابع: "المرأة ترتدى ما تريد ولا شرط للون معين، ما دام تحقق فيه الحجاب الشرعى لا يشف ولا يكشف ولا يصف، وكل هذا فى حدود ما لا يلفت النظر ويشعر ما يراها من الرجال إن سلوكها سيئ".