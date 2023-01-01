حكم من لا يرغب في الحج رغم امتلاكه مالا كثيرا؟.. البحوث الإسلامية توضح

حكم من لا يرغب في الحج رغم امتلاكه مالا كثيرا
بدأت أحب وأفضل أيام الله العشر من ذي الحجة ومع بدء موسم الحج واقتراب يوم عرفة يوم الحج الأعظم، تجيب لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن سؤال مضمونه:"حكم من لا يرغب في الحج رغم امتلاكه مالا كثيرا ؟".
أوضح مجمع البحوث الاسلامية، أنه إذا توافرت أسباب الاستطاعة وجب على الفور أداء الحج ولا يجوز تأجيله إلى عام آخر على قول جمهور العلماء ، ويأثم من أخره إلى عام آخر لغير ضرورة.
واستشهدوا في ذلك بحديث أحمد وابن ماجه والبيهقى " من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة " وفى رواية " تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له".
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