حكم صيام الأيام البيض: فضلها وأهمية الدعاء فيها

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أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن سيدنا رسول الله قد رغب أمته في صيام الأيام البيض، وهي يوم 13 - 14 - 15 من كل شهر هجري، والتي توافق في شهر ذي القعدة أيام: الثلاثاء، والأربعاء، والخميس.



وتابع مركز الأزهر في منشور عن صيام الأيام البيض، أنه من واظب على صيام هذه الأيام كانت له كصيام الدهر؛ فعن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ». [أخرجه أبو داود].



وتبدأ الأيام البيض، من غدًا الثلاثاء 21 مايو 2024/ 13 ذو القعدة 1445 حيث أنه سيكون أول الأيام البيض من ذي القعدة، وأن الأربعاء 22 مايو 2024 / 14 ذو القعدة 1445 هو ثاني الأيام البيض من ذي القعدة، وأن الخميس 23 مايو 2024/ 15 ذو القعدة 1445 هو ثالث الأيام البيض من ذي القعدة.

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فضل الأيام البيضأكدت دار الإفتاء، أنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه يُستحب صيام الأيام البيض، وهي ثلاثة من كل شهرٍ هجري؛ منوهة بأن الأمر ليس بواجب، فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.وأوضحت الإفتاء، أن الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، وسُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه.وقالت دار الإفتاء المصرية، إن سيدنا رسول الله، أرغب أمَّته في صيام الأيام لبيض، وهي يوم 13 - 14 - 15 من كل شهر هجري.ويستحب الدعاء في هذه الأيام ودائمًا في كل يوم، فيستحب الدعاء دائمًا، وفي كل حال، أما الدعاء في الأيام البيض فيكون عند الإفطار، فللصائم دعوة لا ترد، ويكفينا قول الله عز وجل: «وإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» (البقرة: 186).