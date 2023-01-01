حكم صيام الأيام البيض: فضلها وأهمية الدعاء فيها

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن سيدنا رسول الله قد رغب أمته في صيام الأيام البيض، وهي يوم 13 - 14 - 15 من كل شهر هجري، والتي توافق في شهر ذي القعدة أيام: الثلاثاء، والأربعاء، والخميس.
وتابع مركز الأزهر في منشور عن صيام الأيام البيض، أنه من واظب على صيام هذه الأيام كانت له كصيام الدهر؛ فعن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ». [أخرجه أبو داود].
وتبدأ الأيام البيض، من غدًا الثلاثاء 21 مايو 2024/ 13 ذو القعدة 1445 حيث أنه سيكون أول الأيام البيض من ذي القعدة، وأن الأربعاء 22 مايو 2024 / 14 ذو القعدة 1445 هو ثاني الأيام البيض من ذي القعدة، وأن الخميس 23 مايو 2024/ 15 ذو القعدة 1445 هو ثالث الأيام البيض من ذي القعدة.
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