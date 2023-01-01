حكم صلاة ركعتي الفجر بعد شروق الشمس.. تفاصيل



صلاة الفجر صلاة الفجر

يغفل الكثيرون عن حكم صلاة ركعتي الفجر بعد شروق الشمس، حيث صلاة ركعتي الفجر، والتي تُعرف أيضًا بـ سنة الفجر، هي سنة مؤكدة قبل الصلاة المفروضة للفجر. إذا فاتتك ركعتي الفجر ولم تُصلِّهما قبل شروق الشمس، فإليك حكم صلاتهما بعد الشروق.

قد يعجبك أيضا...

حكم صلاة ركعتي الفجر بعد شروق الشمسالمحافظة على صلاة الصبح أو صلاة الفجر في جماعة من أفضل الأعمال، قال تعالى (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى? غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ? إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78)) أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار كما ذكر المفسرون.وجاء عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد ص?ة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه فقال، يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، رواه البخاري في صحيحه حديث رقم 656، وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) صحيح مسلم حديث رقم 725كما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: ( لهما أحب إلي من الدنيا جميعا) صحيح مسلم بعد الحديث الماضي. أما عن صلاة ركعتي الفجر بعد شروق الشمس مباشرة فقد ورد النهي عنها، لأنها تُعتبر ضمن أوقات النهي عن الصلاة. وقت النهي يبدأ من شروق الشمس ويستمر حتى ترتفع الشمس قدر رمح (حوالي 15-20 دقيقة بعد الشروق).حيث يبدأ وقت النهي عن الصلاة بعد الشروق وينتهي قبيل صلاة الظهر. هذه الأوقات تُستثنى منها صلوات معينة مثل صلاة الفجر وصلاة الكسوف والركعتين اللتين يتبعان صلاة الجنازة.أوقات النهي عن الصلاةلا يجوز أداء أي صلاة، بما في ذلك السنن، خلال أوقات النهي، وهي:• بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس.• عند شروق الشمس حتى ترتفع قدر رمح.• عند الاستواء حتى تزول الشمس.• قبل صلاة العصر بمدة قصيرة.• بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.• عند غروب الشمس حتى تغيب تماما.بالتالي، لا يجوز أداء السنن بعد خروج وقتها المحدد. من المهم الالتزام بأوقات الصلاة والسنن لتجنب تفويت أي عبادة وإدراك أهمية الصلاة في وقتها.صلاة ركعتي الفجر في غير وقتهاإذا فاتتك ركعتي الفجر قبل شروق الشمس، فلا تصليهما بعد شروق الشمس مباشرة. يُفضل أن تصليهما قبل أن ينتهي وقت النهي، ولكن إذا فاتك الوقت، فلا داعي لإعادتهما لأن صلاة الفجر ذاتها قضاء.قضاء صلاة الفجرإذا فاتتك صلاة الفجر نفسها، فتصليها في أي وقت من اليوم. وأما سنة الفجر فتُعتبر قد فات وقتها.حكم صلاة السنن بعد خروج وقتهاالسنن الرواتبقبل الصلاة المفروضة: السنن الرواتب التي تُؤدى قبل الصلاة المفروضة (مثل ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر) يمكن أداؤها فقط قبل الصلاة المفروضة، ولا يمكن أداؤها بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الظهر، لأن وقتها يكون قد انتهى.بعد الصلاة المفروضة: السنن الرواتب التي تُؤدى بعد الصلاة المفروضة (مثل ركعتي الظهر أو العصر) يمكن أداؤها فقط في الوقت المحدد. إذا فات وقت الصلاة المفروضة، فلا يمكن أداء السنن الرواتب الخاصة بها بعد خروج الوقت.السنن غير الرواتبصلاة النفل (التطوع): يمكن أداء صلاة النفل (التطوع) في أي وقت من اليوم، إلا خلال أوقات النهي (مثل وقت الشروق ووقت الغروب، وقبيل صلاة الظهر مباشرة).صلاة التهجد والقيام: يمكن أداء صلاة التهجد والقيام في الليل في أي وقت حتى قبيل الفجر.