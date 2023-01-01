حكم شرعي: هل يحق لأم الزوج الاستيلاء على ممتلكات الزوجة؟

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ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ساعدت أم ابنها في الاستيلاء على منقولات زوجته والمصوغات المملوكة لها أثناء الزوجية، وبعد طلاقه لها قامت الأم بنقل هذه الأشياء من مسكن الزوجية وإبقائها تحت يديها وعدم ردها، ومنع المطلقة من دخول مسكن الزوجية، وأخيرًا صدر حكم على ابنها المطلق بالتبديد لمملوكات مطلقته، فما الحكم؟

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استيلاء أم الزوج على منقولات الزوجةوقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن إذا كان الحال كما ورد في السؤال؛ فإن هذه المساعدة حرام شرعًا، وهي من معونة الظالم على ظلمه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما رواه أبو داود من حديث جابر وأبي طلحة رضي الله عنهما: «مَا مِنِ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا في مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ في مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنِ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا في مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ في مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ».كتابة أشياء غير حقيقية في قائمة المنقولاتوأكد الدكتور عباس شومان ، المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف ، أن قائمة المنقولات عرف لامانع منه ، وهي توثيق لما تملكه الزوجة عند الزوج، سواء أكان من مهرها ، أو جهزها به أهلها.وأضاف عباس شومان ، في تصريح له ، على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك ، أنه لايجوز أن يكتب في قائمة المنقولات أشياء أو قيم غير حقيقية، ولا تستحق الزوجة عند الطلاق ، إلا الموجودات الحقيقية في قائمة المنقولات.وتابع عباس شومان في منشور آخر (النيش اختراع فاشل ،يلزم المار بمنطقته استخدام جنبه لشغله ربع الشقة ،وإياك إياك أن تقترب من محتوياته المحنطة).كما تابع: أي فخر في حمل جهاز العروس على أسطول سيارات إلى بيت العريس مع أنه يمكن أن يحمل على واحدة فقط ؟!وما الحاجة لغسالتين وثلاجتين….بالاقتراض أحيانا ؟.