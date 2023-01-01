حكم التصوير "السيلفي" أثناء مناسك الحج والعمرة: بين الترجيح والكراهية



الحج الحج

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز التصوير مع الأضاحي قبل الذبح أو بعده أو تصوير الذبح نفسه.



وأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن تصوير ذبح الأضحية لا يجوز شرعا لأن البعض قد لا يسر وهو يرى عملية النحر بالرغم من أن الذبح نفسه للأضحية مباح في الشرع ولكن بدون التصوير والنشر على العامة.



وأشار إلى أنه على الإنسان أن يكون لديه نوع من الإحساس والإنسانية وألا يقدم على أمور تزعج غيره.

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حكم التصوير “ السلفي ” في مناسك الحج والعمرةوأكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى سابقا، أن التقاط الصور أثناء مناسك الحج أو نحر الأضحية هو "رياء" يبطل الثواب، مشيرا إلى أن هذا الشخص قد يتسبب في أذى غيره من الذين لا يستطيعون الخروج لأداء مناسك الحج، أو شراء الأضحية بالعيد.وأوضح "الأطرش" في تصريح ل"صدى البلد" أن ما يدفع الشخص لالتقاط بعض الصور أثناء تأدية الشعائر الدينية، هو أهمية الناس لديه، فأراد شراء رضاء الناس بظاهرية الدين، دون عمل هذا الأمر ابتغاء مرضاة الله فقط .وتابع: ذهاب الفرد لأداء الحج أو العمرة يعتبر عبادة روحانية فيجب ألا ينشغل عن العبادة التي هي مقصده بأشياء مثل التصوير أو أي شيئ آخر، فلا يجب أن تجعل ذهابك إلى بيت الله الحرام هو التصوير والتباهي بالصور.وحذر الأطرش من الوقوع في المحظورات التي تضيع ثواب الحج كالجدال والنقاش الحاد والغيبة والنميمة والشجار والسباب.هل يجوز شراء لحم من الجزار بدلا من الأضحية ؟قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجزئ في الأضحية أو العقيقة إلا الذبح سواء ذبحها المسلم بنفسه أو وكل غيره في ذبحها كالجزار، وأما شراء اللحم من الجزار فلا يجزئ في الأضحية.وأضاف الشيخ محمود شلبي، عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ، ردا على سؤال أحد المتابعين "مع ارتفاع أسعار العجول والخراف قبل العيد هل يجوز شراء لحم من الجزار دون الذبح؟" إنه لا يجوز شراء لحم من الجزار، وأن ينوى أن يضحي به المسلم، لأن الأضحية نسك لابد فيها من النية عند الذبح، واللحم الموجود عن الجزار لا تصحبه هذه النية.وأوضح الشيخ محمود شلبي، أن الأضحية سنة مستحبة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكنها من نوع سنن يسميها الفقهاء "السنة المؤكدة"، أي أن فعلها أقوى من غيرها من السنن.وتابع الشيخ محمود شلبي، أن الذبح في حد ذاته قربى إلى الله تعالى، فالقربة من الله تعالى في الأضحية هي الذبح، وليس مجرد توزيع اللحم وإطعام الطعام، لذا لا يجوز شراء لحم صاف وتوزيعه في العقيقة بدلا من الذبح، مشيرا إلى أن شراء لحم صاف يكون مجرد إطعام طعام وليس عقيقة.