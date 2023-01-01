حكاية لوحة معروضة للبيع بسعر 32 مليون دولار

لوحة ترجع إلى عام 1510
لوحة عمرها مئات السنين، لها تاريخ حافل من القصص والروايات المحتلفة، أعلن دار متخصص في المزادات عن عرضها للبيع بسعر 32 مليون دولار، فما سر ارتباطها بمصر؟
يطلق على اللوحة اسم «Rest on the trip to Egypt»، أي تعني «استرح في الرحلة إلى مصر»، وفي سنة 1809 حصلت القوات الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت على اللوحة، بعد ما كانت موجودة في مدينة فيينا بالنمسا، وتعرضت للسرقة عدة مرات حتى تم العثور عليها في محطة حافلات بالعاصمة الإنجليزية لندن.
أكد أحد المسئولين في دار كريستيز للمزادات، أن اللوحة تعرض للمزاد لأول مرة منذ حوالي 145 عامًا، ومن المفترض صدورها في مزاد «أولد ماسترز بارت وان»، المنظم من قبل دار كريستيز في يوم 2 يوليو المقبل.
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