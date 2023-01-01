حقيقة ظهور حوت قاتل في الساحل الشمالي: تأكيدات رسمية تنفي الادعاء

أكد مدير إدارة البيئة في محافظة مطروح المصرية، طاهر السنيني أن ظهور حوت قاتل على شواطئ الساحل الشمالي أمام قرية ماريتا غير حقيقي، ولا يوجد أي بلاغ بشأنه.
وأثار ظهور ما يعتقد أنه حوت على الشاطئ في الساحل الشمالي ذعرا كبيرا لدى المواطنين، فيما أوضح طاهر السنيني مدير إدارة البيئة بمحافظة مطروح، أن "ظهور الحوت غير حقيقي، ولا يوجد أي بلاغ بشأن ذلك".
وأضاف السنيني أن "إدارة البيئة بمحافظة مطروح هي المسؤولة عن الحيوانات البحرية".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!