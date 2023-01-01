حقيقة سرير والدة الخديوي عباس حلمي الثاني: ترميم أم اختفاء



سرير والدة الخديوي عباس حلمي الثاني سرير والدة الخديوي عباس حلمي الثاني

ردا على ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن اختفاء سرير أمينة هانم إلهامي والدة الخديو عباس حلمي الثاني والأمير محمد على توفيق منشئ متحف قصر الأمير محمد على بالمنيل، أكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار أن هذا الأمر عار تماماً من الصحة وأن السرير موجود بالمتحف لإجراء أعمال الترميم اللازمة له، تمهيدا لعرضه بالقاعة المخصصة لعرض مقتنيات أمينة هانم الهامى ضمن سيناريو العرض المحتفى للمتحف الخاص بمتحف قصر محمد على بالمنيل والذي يتم تجهيزه حالياً تمهيداً لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة.



وأشارت أمال صديق مدير عام متحف قصر المنيل أن هذا السرير مصنوع من الفضة وكان يتم عرضه قبل البدء في أعمال ترميمه في القاعة الشتوية لسراي العرش، ويزن السرير حوالي 850 كيلو جرام من الفضة الخالصة ويتميز بالجمال والروعة في النقوش والزخارف.



وطالبت وزارة السياحة والآثار مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي بضرورة تحري الدقة قبل نشر أية معلومات مغلوطة قد تتسبب في إثارة البلبلة والرأي العام.