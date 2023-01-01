حقيقة حوت الساحل الشمالي: من نافق إلى ضيف غامض!



الساحل الشمالي الساحل الشمالي

كشف المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، حقيقة تداول فيديو عن وجود حوت أو دولفين داخل مياه البحر بالساحل الشمالي طريق الإسكندرية مطروح الساحلي الكيلو متر 67، حيث تم تشكيل مجموعات عمل محميات المنطقة الشمالية والمعهد القومي لعلوم البحار ومصائد الأسماك فرع الإسكندرية بالتنسيق مع الدكتورة عبير السحرتي نائب رئيس المعهد، وتم عمل مسح من على الشاطئ أمام منطقه البلاغ ولم تشاهد مجموعات العمل أي كائنات بحرية سواء دلافين أو حيتان بمنطقة البلاغ.



هل يوجد حوت ببحر الساحل الشمالي؟

وتم تكليف فرق العمل بعمل مسح كامل بالشواطئ القريبة من البلاغ في محيط 5 كم شرقا و10 كم غربا ولم تسفر أعمال المسح عن أي مشاهدات وتم التنسيق على استمرار مجموعات العمل في أعمال الرصد اليوم في منطقه البلاغ ومحيطه مع التنبيه على إدارات القرى السياحية التي تم بها أعمال المسح بتخصيص مراقبين على الشواطئ طوال اليوم لإبلاغنا بأي مشاهدات مدعمة بالصور.



ماذا يحدث بالساحل الشمالي؟

ونظرًا لأن الفيديو المتداول لا يظهر به سوى الزعنفة الظهرية وجزء من الجسم وعدم ظهور منطقه الرأس أو زعنفة الذيل فيصعب تحديد النوع بدقة.

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غرفتا الجيزة التجارية وساو باولو البرازيلية توقعان بروتوكولا لتنمية العلاقات الاقتصاديةأم أيمن.. دعت على بناتها بالموت فتحققت دعوتها وشيعن في نفس اليومورجح خبراء المعهد القومي لعلوم البحار مبدئيا طبقا لما هو متاح من الفيديو انه لحوت زعنفي صغير ولكن هذا التصنيف بصوره مبدئية لحين مشاهده أي من فرق العمل للنوع.وأكدت الدكتورة عبير السحرتي، نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد للشؤون الفنية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه وفق المعلومات الأولية والوصف من مسؤولي القرية والفيديو المرسل إلى المعهد، يحتمل أن تكون الكائنات البحرية التي ظهرت في مياه الشاطئ "حوتا أو سمك قرش"، مشيرة إلى أنها كائنات حية وليست نافقة، موضحة أنه سيتم تحديد طبيعة الكائنات البحرية التي ظهرت في القرية بعد الانتهاء من عمل الفريق العلمى الموفد رسميًا من المعهد.يذكر أنه قد تم العثور على حوت نافق من فصيلة "كوفييه ذو المنقار" في إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالى منذ يومين.وذكرت وزارة البيئة المصرية في بيان رسمي أنه ورد بلاغ للإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية بالعثور على حيوان بحري نافق بأحد شواطئ الساحل الشمالي وتحديداً عند قرية هاسيندا وايت سيدي عبد الرحمن.وأكدت أنه على الفور توجه رئيس فرع جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية وممثلين عن محميات المنطقة الشمالية وممثلي معهد علوم البحار إلى المكان، وتم تحديد نوع الحوت ووجد أنه من نوع كوفييه ذو منقار.ودعت الوزارة المصطافين إلى عدم القلق من الواقعة موضحةً أنها ستعلن عن أي مستجدات لاحقة فور معرفة الأسباب.أعلنت الوزارة إتمام عملية الدفن الآمن للحوت النافق بعد إتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة.