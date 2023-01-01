حقيقة تخفيض حصص اللغة العربية لطلاب الإعدادية للعام المقبل



الإعدادية الإعدادية

تدوال مستخدمو فيس بوك، أنباء تزعم بتخفيض حصص اللغة العربية من 4 فترات ونصف إلى 4 فترات فقط لطلاب المرحلة الإعدادية للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

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حقيقة تخفيض حصص اللغة العربية لطلاب المرحلة الإعداديةوفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم والتعليم والفني، حقيقة تخفيض حصص اللغة العربية لطلاب المرحلة الإعدادية للعام المقبل 2024-2025.وأكد المصدر في تصريح لـ القاهرة 24، أن وزارة التعليم لم تعلن حتى الآن أي قرار بتخفيض حصص اللغة العربية لطلاب المرحلة الإعدادية أو أي من المراحل التعليمية، مشيرًا بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات.وأضاف المصدر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غير مسؤولة بأي أخبار لم تعلن رسميًا من قبل الوزارة، لافتًا إلى أن مصلحة الطلاب أهم أولولياتنا قبل انطلاق الدراسة لهذا العام.أجندة العام الدراسي الجديد 2024-2025 للمدارسحددت وزارة التربية والتعليم أجندة العام الدراسي الجديد للمدارس، والتي تعرض تفاصيل الدراسة في السنة الدراسية الجديد، حيث جاءت المواعيد الخاصة بالعام الدراسي 2024-2025، كالتالي:موعد بداية الدراسة في العام الدراسي الجديد 2024-2025 يكون يوم 21 من سبتمبر 2024.موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2024-2025 يكون يوم 11 يناير 2025.إجازة نصف العام الدراسي الجديد 2024-2025 يكون يوم 25 يناير 2025.24 مايو، تنطلق بداية امتحانات الفصل الدراسي 2024-2025 لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية.بالنسبة إلى موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025، تنطلق يوم 31 مايو 2025، طبقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم في البيان الرسمي الخاص بأجندة العام الدراسي الجديد 2024-2025.