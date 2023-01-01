حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية خلال العام 2024/2025

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء،

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