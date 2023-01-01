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حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية خلال العام 2024/2025

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صورة الخبر: الدراسة
الدراسة

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء،

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أنه سيتم بدء الدراسة بكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية في موعدها المقرر وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الجديد 2024/2025 دون أي تأجيل، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024،

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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المصدر: elbalad

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