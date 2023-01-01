حقيقة انضمام أشرف بن شرقي إلى صفوف الأهلي



أشرف بن شرقي أشرف بن شرقي



وسط انتشار حالة من الجدل حول احتمالية انضمام اللاعب المغربي أشرف بن شرقي إلى صفوف النادي الأهلي، تزايدت التساؤلات حول حقيقة تلك الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.. فما حقيقة تعاقد بن شرقي مع القلعة الحمراء؟

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خرج الإعلامي محمد الليثي ليضع حداً لتكهنات انضمام اللاعب المغربي أشرف بن شرقي إلى صفوف النادي الأهلي، حيث كشف، خلال برنامجه على إذاعة «أون سبورت أف أم»، عن حقيقة الموقف، مؤكداً أن النادي الأهلي لم يتفاوض مع بن شرقي على الإطلاق، ولم يحدث أي تواصل بين الطرفين في الفترة الأخيرة.وقال الليثي: «الأهلي لم يفكر في ضم بن شرقي، وكان متاحاً أمامه منذ فترة، بل منذ أن كان لاعباً في الزمالك، وبعد رحيله من القلعة البيضاء، لكن لم يفكر فيه لأسباب كثيرة». هذه التصريحات توضح أن الشائعات التي ترددت مؤخراً حول انضمام النجم المغربي إلى صفوف الأهلي لا تستند إلى أي أساس واقعي.رغم نفي التفاوض، يبقى أشرف بن شرقي واحداً من أبرز اللاعبين العرب في السنوات الأخيرة، حيث أثبت نفسه كلاعب جناح مهاجم يتمتع بمهارات عالية وقدرة على تسجيل الأهداف وصناعة اللعب. مسيرته بدأت في المغرب مع نادي الوداد الرياضي، ثم انتقل إلى الهلال السعودي، ومن هناك إلى الزمالك المصري، حيث حقق نجاحات كبيرة وتوج بعدة بطولات محلية وقارية.ردود فعل جماهيرية وإعلاميةشائعات انتقال بن شرقي إلى الأهلي، ورغم نفيها، لا تزال تتردد بين جماهير الناديين. جماهير الزمالك ترى في تلك الأخبار، حتى وإن كانت غير صحيحة، تذكيراً بأهمية اللاعب، بينما قد تشعر جماهير الأهلي ببعض الراحة بعد تأكيد عدم وجود مفاوضات، وذلك نظراً لعدم رغبته في ضم اللاعب لأسباب مختلفة.موقف اللاعب وإدارة الأهليحتى الآن، لم يخرج أشرف بن شرقي بأي تصريح رسمي يؤكد أو ينفي هذه الشائعات، ما يزيد من حالة الغموض حول مستقبله. من جهتها، تفضل إدارة الأهلي عدم التعليق على الأخبار المتعلقة بالتعاقدات الجديدة حتى تكون هناك اتفاقات رسمية، مما يترك الباب مفتوحاً أمام كافة الاحتمالات.يبقى مستقبل أشرف بن شرقي محاطاً بالغموض، في ظل عدم وجود تأكيدات رسمية من أي من الأطراف المعنية. ومع اقتراب موعد بداية الموسم الجديد، تتضح الصورة بشكل أكبر حول ما إذا كان النجم المغربي سيختار وجهة أخرى لاستكمال مسيرته الاحترافية، أو سيبقى خارج دائرة الدوري المصري. تصريحات محمد الليثي جاءت لتقطع الشك باليقين حول عدم وجود أي مفاوضات حالية بين الأهلي وبن شرقي، ما يعني أن هذه الشائعات قد تكون قد بلغت نهايتها.