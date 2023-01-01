حقيقة انتشار حالات تسمم في الدقهلية.. تفاصيل



مستشفى ميت غمر العام مستشفى ميت غمر العام



نفى مستشفى ميت غمر العام ما تردد عن انتشار حالات تسمم وأصدر بيااناً لتوضيح حقيقة ما تردد ونشر على صفحات تواصل اجتماعى بشأن انتشار حالات التسمم داخل مدينة ميت غمر وقرية دقادوس التابعة للمركز .



وجاء في البيان : نظرا لما تلاحظ فى الساعات الأخيرة من شائعات عن انتشار حالات تسمم بمدينة ميت غمر و دقادوس ودخول حالات لمستشفى ميت غمر العام ، فقد قام فريق من الادارة الصحية بميت غمر بقيادة الدكتورة سحر فؤاد مديرة الادارة و فريق الوقائي بالإدارة بالتوجه الى مستشفى ميت غمر العام مساء أمس و مراجعة استقبال المستشفى للحالات و تلاحظ عدم وجود أى حالات تسمم او ما شابه.



وأضاف البيان ايضا " بأن فريق مكتب مراقبة الأغذية المركزى بميت غمر وفريق الترصد و صحة البيئة بسحب عينات عشوائية من الأغذية و المياة و جار فحصها بمعرفة المعامل المركزية مع العلم بان عملية سحب العينات تتم بشكل دورى و جميع العينات المسحوبة مسبقا سلبية النتائج من المعامل المركزية.

قد يعجبك أيضا...

ووجهت إدارة المستشفى لجميع المواطنين عدم السماع و ترويج الشائعات وانه لايوجد حالات تسمم مناشدة اياهم عدم تصديق ما أشيع.