حقيقة إلغاء إجازة السبت في المدارس المصرية

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نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد مؤخراً من شائعات حول إلغاء إجازة يوم السبت في المدارس، مؤكدة أنها لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن.

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وقالت الوزارة إنها تعمل على وضع آليات مناسبة لطبيعة كل إدارة تعليمية لمواجهة مشكلة الكثافة الطلابية، وذلك على مستوى جميع المديريات التعليمية.وأوضحت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشائعات حول إلغاء إجازة السبت أثارت جدلاً واسعاً، إلا أن الوزارة أكدت أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي هو مجرد مقترحات قدمتها بعض الإدارات التعليمية خلال جلسات نقاشية عقدها الدكتور محمد عبد اللطيف مع هذه الإدارات في الأيام الماضية.في سياق متصل، أكدت الإعلامية نهاد أن الوزارة تسعى جاهدة لوضع حلول تتناسب مع كل إدارة تعليمية على حدة، مشددة على أن أي قرارات ستصدر ستكون بناءً على دراسات مستفيضة ومناقشات معمقة لضمان تحقيق أفضل نتائج للتعليم في مصر.أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا أكدت خلاله ما نشره موقع “صدى البلد” بشأن نفي وزارة التربية والتعليم لما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن إلغاء إجازة السبت في المدارس خلال العام الدراسي الجديد .ونفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان رسمي، صدور أي قرارات من الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تنص على إلغاء إجازة يوم السبت للطلاب خلال العام الدراسي الجديد.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما يتم ترديده على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء إجازة يوم السبت جاء في إطار مقترحات قدمتها بعض الإدارات التعليمية التي عقد الدكتور محمد عبداللطيف جلسات نقاش معها خلال الأيام الماضية.وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن وزارة التربية والتعليم تسعى لوضع آليات مناسبة لطبيعة كل إدارة تعليمية على حدة لمواجهة مشكلة الكثافة الطلابية وليس على مستوى جميع المديريات التعليمية.