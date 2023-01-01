حقيقة إعادة امتحان علوم للصف الثاني الإعدادي في الدقهلية: توضيح من وزارة التعليم

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كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، تفاصيل وضع امتحان مكرر منذ عام 2022 بإحدى مديريات الدقهلية لطلاب الصف الثاني الإعدادي، مشيرا إلى أن اللجنة التي شكلها ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية انتهت من مراجعة امتحان مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي بإدارة منية النصر التعليمية، بعدما أثير أن واضع الامتحان استعان بأسئلة امتحان نفس المادة قبل عامين، بالنص وترتيب الأسئلة.



حقيقة وضع امتحان علوم مكرر بالدقهلية منذ عام 2022

وقال المصدر، إن اللجنة التي تشكلت من موجهين لمادة العلوم، من إدارات تعليمية مختلفة، انتهت إلى أن امتحان مادة العلوم الذي أثير حوله الجدل، لم يتضمن سوى 20% فقط من أسئلة امتحانات أعوام سابقة، وهذا أمر طبيعي ومتاح لواضع الامتحان أن يفعله، لكن لم يكن هناك أي تطابق في الأسئلة كلها كما تردد.



وأوضح المصدر، أن امتحان مادة العلوم في الإدارة التعليمية لمنية النصر بالدقهلية، لم يكن موحدا على مستوى الإدارة التعليمية، بل تم تقسيم الإدارة إلى قطاعات، وبالتالي الامتحان لم يكن موحدا على مستوى الإدارة، بل لكل ثلاث أو أربع مدارس امتحان منفصل.

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