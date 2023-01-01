حقوق حلوان: بدء امتحانات الميدتيرم لطلاب الفرقة الرابعة 15 أبريل

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › حقوق حلوان: بدء امتحانات الميدتيرم لطلاب الفرقة الرابعة 15 أبريل

صورة الخبر: حقوق حلوان
حقوق حلوان

أعلنت كلية الحقوق بـ جامعة حلوان، موعد بدء امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، قائلة: إن امتحانات الميدتيرم سوف تبدأ يوم 15 أبريل الجاري لطلاب الفرقة الرابعة (انتظام وانتساب).

امتحانات الميدتيرم 2024 ستكون حضوريًا بالكلية
وأضافت الكلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الامتحانات ستكون حضوريًا بكلية الطب 2 الدور الأرضي، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان الجداول قريبًا، وذلك وفقًا لكل فترة.

وفي وقت سابق، أعلنت جامعة حلوان، صعود 8 كليات لدور الثمانية لمسابقة عباقرة جامعة حلوان الموسم الثاني، وهم (هندسة المطرية - الطب - التربية- الخدمة الاجتماعية - هندسة حلوان - العلوم - الآداب - التمريض).

وقالت جامعة حلوان في بيان لها، أن مباريات دور الثمانية تستكمل اليوم وتقام المباريات النهائية يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 4:5 مارس الجاري وحفل ختام المسابقة، حيث تعقد فعاليات المسابقة تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل أن مسابقة عباقرة جامعة حلوان تأتي في إطار حرص الجامعة على استثمار طاقات الطلاب وصقل مواهبهم، مشيرًا إلى أن المسابقة تسهم فى إبراز قدرات الطلاب المختلفة، حيث اننا نتطلع دائمًا إلي استثمار إمكانيات طلابنا بالشكل الأمثل.

المصدر: cairo24

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حقوق حلوان: بدء امتحانات الميدتيرم لطلاب الفرقة الرابعة 15 أبريل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
39789

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم