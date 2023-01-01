حقوق حلوان: بدء امتحانات الميدتيرم لطلاب الفرقة الرابعة 15 أبريل

أعلنت كلية الحقوق بـ جامعة حلوان، موعد بدء امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، قائلة: إن امتحانات الميدتيرم سوف تبدأ يوم 15 أبريل الجاري لطلاب الفرقة الرابعة (انتظام وانتساب).
امتحانات الميدتيرم 2024 ستكون حضوريًا بالكلية
وأضافت الكلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الامتحانات ستكون حضوريًا بكلية الطب 2 الدور الأرضي، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان الجداول قريبًا، وذلك وفقًا لكل فترة.
وفي وقت سابق، أعلنت جامعة حلوان، صعود 8 كليات لدور الثمانية لمسابقة عباقرة جامعة حلوان الموسم الثاني، وهم (هندسة المطرية - الطب - التربية- الخدمة الاجتماعية - هندسة حلوان - العلوم - الآداب - التمريض).
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