حقوق حلوان: بدء امتحانات الميدتيرم لطلاب الفرقة الرابعة 15 أبريل

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أعلنت كلية الحقوق بـ جامعة حلوان، موعد بدء امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، قائلة: إن امتحانات الميدتيرم سوف تبدأ يوم 15 أبريل الجاري لطلاب الفرقة الرابعة (انتظام وانتساب).



امتحانات الميدتيرم 2024 ستكون حضوريًا بالكلية

وأضافت الكلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الامتحانات ستكون حضوريًا بكلية الطب 2 الدور الأرضي، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان الجداول قريبًا، وذلك وفقًا لكل فترة.



وفي وقت سابق، أعلنت جامعة حلوان، صعود 8 كليات لدور الثمانية لمسابقة عباقرة جامعة حلوان الموسم الثاني، وهم (هندسة المطرية - الطب - التربية- الخدمة الاجتماعية - هندسة حلوان - العلوم - الآداب - التمريض).

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وقالت جامعة حلوان في بيان لها، أن مباريات دور الثمانية تستكمل اليوم وتقام المباريات النهائية يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 4:5 مارس الجاري وحفل ختام المسابقة، حيث تعقد فعاليات المسابقة تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل أن مسابقة عباقرة جامعة حلوان تأتي في إطار حرص الجامعة على استثمار طاقات الطلاب وصقل مواهبهم، مشيرًا إلى أن المسابقة تسهم فى إبراز قدرات الطلاب المختلفة، حيث اننا نتطلع دائمًا إلي استثمار إمكانيات طلابنا بالشكل الأمثل.