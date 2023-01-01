حفظ عشر آيات من سورة الكهف تعصمك من فتنة المسيح الدجال

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن خروج الدجال أول علامات الساعة لكبرى ، منوهًا بن الدجال لغة على وزن فعال من الدجل وهو التغطية، وأصل الدجل معناه : الخلط، يقال : دجل إذا لبس وموه، وجمع دجال : دجالون، ودجاجلة، وسمي الدجال دجالا ؛ لأنه يغطي الحق بباطله.
ورد في السنة النبوية أحاديث شريفة تساعد على حفظ المسلم من فتنة المسيح الدجال، ومنها ما ورد عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال " أخرجه مسلم.
فتنة المسيح الدجال
كما ورد عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا، وَفِتْنَةِ المَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ المَغْرَمِ، فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ» رواه البخاري ومسلم.
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن خروج الدجال يُعد من أول وأهم العلامات الكبرى ليوم القيامة.
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