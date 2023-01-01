حضري الكريب الحادق بالفراخ

أحضرى مقلاة مناسبة وادهنيها بالقليل من الزيت ثم ضعيها على نار هادئة وصبى خليط الكريب بالمغرفة داخلها لعمل قطع الكريب بحيث تكون العجينة وسط المقلاة وتفرديها عن طريق لف المقلاة بشكل دائرى.
قدمت الشيف سالي فواد عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الكريب الحادق بشاورما الفراخ.
المقادير:
3 أكواب دقيق
كوب لبن
كوب ماء
3 بيضات
ملعقتين كبيرتين زيت
ملح، كمون، فلفل أسود حسب الرغبة
طريقة عمل الكريب الحادق:
أحضرى الخلاط الكهربائى وضعى جميع المقادير داخله واخلطيها جيدًا ثم ضعيها فى طبق كبير.
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