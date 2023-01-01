حسم الجدل: هل سيعود حجازي والنني إلى الأهلي؟



حجازي والنني حجازي والنني



كشف علاء عزت الناقد الرياضي، عن حقيقة تفاوض الأهلي مع أحمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة السعودي ومحمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي السابق.



وأكد أن الثنائي غير مطروحين على طاولة الأهلي في الموسم الجديد.



وتابع عزت خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90” على قناة النهار: “الأهلي لم يناقش ضم الثنائي حتى الآن، وهناك رغبة لدى كولر في ضم محمد كوناتيه ولكن هناك تحفظ من إدارة الاسكاوتينج على قدراته”.

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وأضاف علاء عزت: “هناك تحفظ من كولر على قدرات يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري، وزين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، صفقته تم حسمها بنسبة كبيرة”.موعد مباراة مصر المقبلةوفي سياق متصل يستأنف منتخب مصر مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الإثنين 17 مارس 2025.ويلاقي مصر نظيره إثيوبيا في خامس مواجهات المجموعة الأولى، حيث يتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما حل غينيا بيساو وصيفا برصيد 6 نقاط.وفي سياق آخر يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء ، على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة فاركو باستاد برج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الممتاز.ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام فاركو يوم الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة مساء، وتذاع المباراة على قناة "أون تايم سبورت 1"، الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.برنامج الخطيب العلاجيفيما سيغادر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة، لاستكمال برنامجه العلاجي، الذي تأجل لما يزيد على 8 أشهر، وذلك بعدما قام في شهر أكتوبر الماضي بقطع رحلته العلاجية الأخيرة والعودة للقاهرة، بعد الأزمة الصحية التي مر بها الراحل الوزير العامري فاروق نائب رئيس الناديونظرًا لهذه الظروف الصعبة اضطر رئيس الأهلي إلى البقاء في مصر وعدم تنفيذ برنامجه العلاجي، الذي كان يستلزم ابتعاده عن أي ضغوط سواء نفسية أو مرتبطة بالعمل، وفقًا لتعليمات الأطباء لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ولكنه تحامل على نفسه، وفضل الاستمرار في ممارسة مهام عمله داخل الناديوبعدما تلقى رئيس الأهلي مؤخرًا العديد من التحذيرات من قبل الطبيب المعالج، قام بإجراء بعض الفحوصات التي أكدت نتيجتها حاجته الماسة إلى ضرورة السفر بشكل عاجل، لاستكمال برنامجه العلاجي، والبقاء في الخارج تحت الإشراف الطبي.