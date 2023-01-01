حسم الجدل حول مستقبل الشناوي: هل يغادر الأهلي إلى وجهة جديدة؟



محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي

أحدثت العروض التي تلقاها محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، ارتباكا وتساؤلات داخل القلعة الحمراء خاصة مع الضجة التي أحدثتها الجماهير عبر السوشيال ميديا.



وأكد مصدر داخل الأهلي أن إدارة الفريق لم تتلقَ أي عروض رسمية لضم محمد الشناوي.



وتابع المصدر أن هناك جلسة ستعقد بين شركة الكرة والشناوي لمعرفة حقيقة ما تردد أو تلقيه عروضًا عن طريق وكيله أو بصفقة شفهية عبر اتصالات الهاتفية.

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