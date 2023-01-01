حزب الله يوضح شروطه لإنهاء الحرب مع إسرائيل

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قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه "إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة فسوف نوقف القتال دون أي نقاش".



وأضاف"مشاركتنا في الحرب بين إسرائيل وحماس هي دعم لشركائنا. إذا كان ما يحدث هو مزيج من وقف إطلاق النار والحرب، دون اتفاق رسمي وانسحاب كامل من القطاع - لا أستطيع أن أقول بالضبط كيف سوف نقوم بالرد".



وفي وقت سابق، التقى قاسم مع نائب مدير جهاز الاستخبارات الفيدرالي الألماني أولي دييل بحسب وسائل إعلام لبنانية.

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وذكر التقرير أن الاجتماع ركز على التوترات المتصاعدة بين حزب الله وإسرائيل، وكيفية تجنب حرب شاملة والمطالبة بإنهاء الضربات الانتقامية التي يشنها حزب الله ضد النظام الإسرائيلي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية أمس الاثنين إن الطرفين رفضا التعليق على الاجتماع لكن وكالات أنباء ألمانية قالت إن طائرة ألمانية توقفت لفترة وجيزة في مطار بيروت الدولي مساء السبت.وبحسب مصادر مطلعة فإن "أجواء اللقاء كانت إيجابية".