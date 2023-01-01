آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

حزب الله يستهدف مستوطنة «روش هانيكرا» برشقات صاروخية.. فيديو

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › حزب الله يستهدف مستوطنة «روش هانيكرا» برشقات صاروخية.. فيديو

صورة الخبر: حزب الله
حزب الله

قال أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن حزب الله استهدف لأول مرة، مستوطنة «روش هانكيرا»، برشقات من الصواريخ وهي قريبة من الحدود الجنوبية اللبنانية وهي عملية مزدوجة واستهدف أيضًا مستعمرة «متسوفا»، التي تقع على مسافة بعيدة من الحدود الجنوبية اللبنانية في عمق المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية هاجر جلال خلال برنامج «منتصف النهار»، المذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن عدد عمليات حزب الله وصل إلى 3 منذ صباح اليوم، وهذه العمليات هي رد على العدوان الإسرائيلي على بلدة البياضة واستهداف دراجة نارية بالأمس ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين شقيقين.

مسيرات هجومية
وتابع: «حزب الله أطلق أسرابا من المسيرات الهجومية باتجاه موقع عسكري إسرائيلي يسمى موقع «ناحال»، ما أدى إلى إصابات مباشرة وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت عددا من البلدات اللبنانية على مدار الساعات الماضية».

المصدر: القاهرة الإخبارية

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حزب الله يستهدف مستوطنة «روش هانيكرا» برشقات صاروخية.. فيديو

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
22008

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام