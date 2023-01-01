حزب الله يستهدف مستوطنة «روش هانيكرا» برشقات صاروخية.. فيديو



حزب الله حزب الله

قال أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن حزب الله استهدف لأول مرة، مستوطنة «روش هانكيرا»، برشقات من الصواريخ وهي قريبة من الحدود الجنوبية اللبنانية وهي عملية مزدوجة واستهدف أيضًا مستعمرة «متسوفا»، التي تقع على مسافة بعيدة من الحدود الجنوبية اللبنانية في عمق المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية هاجر جلال خلال برنامج «منتصف النهار»، المذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن عدد عمليات حزب الله وصل إلى 3 منذ صباح اليوم، وهذه العمليات هي رد على العدوان الإسرائيلي على بلدة البياضة واستهداف دراجة نارية بالأمس ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين شقيقين.مسيرات هجوميةوتابع: «حزب الله أطلق أسرابا من المسيرات الهجومية باتجاه موقع عسكري إسرائيلي يسمى موقع «ناحال»، ما أدى إلى إصابات مباشرة وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت عددا من البلدات اللبنانية على مدار الساعات الماضية».