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حروق الشمس خطيرة.. متى تستدعي الطبيب؟

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صورة الخبر: الإصابة بحروق الشمس
الإصابة بحروق الشمس

تعتبر أشعة الشمس من أهم المصادر الطبيعية للحصول على عدد كبير من الفوائد الصحية، مثل: إنتاج فيتامين د، ومع ذلك لكل شيء إيجابياته وسلبياته بحسب طريقة استخدامه.


الأسعافات الأولية لعلاج حروق الشمس
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ويمكن للتعرض لأشعة الشمس بطريقة غير صحية من أجل إنتاج فيتامين د قد يؤدي إلى الإصابة بحروق الشمس.

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ويظهر حروق الشمس على الجلد بظهور احمرار وتضرر الجلد، يصاحبه الشعور بالألم في المنطقة المصابة وعدم القدرة حتى على ملامستها؛ بسبب الأشعة الفوق بنفسجية.




ويمكن لبعض الإسعافات الأولية أن تساعد في علاج حروق الشمس وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي، وتشمل :



_ شرب السوائل.


_ استخدام مسكن للألم وخافض للحرارة.
_ استخدام الكمادات الباردة أو الاستحمام بالماء معتدل البرودة (لا تكون البرودة شديدة).


_ استخدام الكريمات المرطبة.


_ تغطية التقرحات بالضماد.


_ تجنب إزالة التقرحات قبل جفافها وبداية تقشر الجلد.


_ عدم التعرض لأشعة الشمس حتى الشفاء.



_ زيارة الطبيب في في حال

كانت مساحة الحروق كبيرة أو متعددة.

استمرار الألم لأكثر من 48 ساعة.

الجفاف الشديد.

ارتفاع درجة الحرارة الشديد

المصدر: موقع “هيلث لاين”

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