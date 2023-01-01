حركة خاطئة تدمر مكيف سيارتك..احذر منها..



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

مع ارتفاع درجات الحرارة وخاصة في فصل الصيف يبقى مكيف هواء السيارة أحد الأجزاء المهمة والتي لا تتجزأ من تجربة القيادة، وقد يعرض البعض من قائدي السيارات مكيف الهواء إلى عوامل التلف عن غير عمد، والتي تسبب في مشكلات كبيرة نحن في غنى عنها.

قد يعجبك أيضا...

يعد كمبروسر السيارة بمثابة القلب النابض لمنظومة التكييف، حيث يقوم بتحريك غاز التبريد وضغطه، وهناك الكثير من الاراء حول مخاطر تشغيل مكيف السيارة أثناء السير، وبالفعل قد يتسبب هذا الأمر في تلف منظومة التبريد في عدد كبير من الطرازات عند السير على سرعات تتخطى حاجز الـ 40 كيلومترًا.ولكن هناك طرازات اخرى اقل خطورة عن غيرها حيث تضم وحدة الضاغط الخاص بالقابض الكهربائي، والذي يتم وصله مع محرك السيارة بواسطة الحزام، ولابد أن نتخذ تدابير الحذر في حالة تلف بكرة التشغيل، والتي تتعرض لذلك بسبب السرعات العالية لدورات المحرك.وقد ينتج هذا الأمر ايضا عند إيقاف مكيف الهواء، ليس عند إعطاء أمر التشغيل فقط، ولتجنب هذه المشكلة يجب إختيار نقطة امنة على الطريق إذا كنت ترغب في تشغيل مكيف السيارة، ثم إبدء في التفعيل أو الايقاف ايضا، ثم واصل رحلتك من جديد.ننصح قائدي السيارات ايضا بتغيير فلتر مكيف الهواء وضبط الفريون الخاص بالسيارة من وقت إلى اخر، لضمان عدم وجود أي تسريبات، مع الاهتمام بتنظيف دورة التبريد في موعدها المحدد، إلى جانب ضبط وتنظيف الكباس لتجنب اي تراكمات تؤدي إلى إنفجاره أو تلفه.