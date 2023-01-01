حركة المحافظين الجدد 2024: حقيقة التغيير الشامل

حركة المحافظين الجدد
نفى مصدر حكومي ما تم تداوله عن حركة المحافظين 2024 والأسماء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا استمرار المحافظين في أماكنهم، إذ إنه لم يحدث أي تغيير أو إعلان عن أي أسماء للمحافظين الجدد حتى اللحظة.
وأشار المصدر إلى أن انعقاد اجتماع مجلس الوزراء والمحافظين اليوم صدر خلاله عددا من من التوجيهات، أبرزها الرقابة على الأسواق.
أسماء المحافظين الجدد
ونشر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعية، أسماء حركة المحافظين 2024 التي تمت منذ خمس سنوات وجاءت كالتالي:
اللواء أحمد راشد مصطفى عطيفي - محافظ الجيزة
اللواء خالد عبد العال عبد الحافظ - محافظ القاهرة
اللواء عصام سعد إبراهيم أحمد – محافظ الفيوم
اللواء قاسم محمد حسين قاسم – محافظ المنيا
اللواء مجدى محمد على الغرابلي – محافظ مرسى مطروح
هشام السعيد محمد السيد – محافظ الغربية
الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة قائما بالأعمال
منال عوض ميخائيل – محافظ دمياط
الدكتور ـحمد عبد الله الأنصاري – محافظ سوهاج
اللواء خالد فوده صديق محمد- محافظ جنوب سيناء
اللواء عبد الحميد عبد العزيز الهجان – محافظ قنا
اللواء أحمد عبد الله محمد عبد الله – محافظ البحر الأحمر
اللواء إسماعيل عبد الحميد طه محمود – محافظ كفر الشيخ
اللواء عادل محمد إبراهيم يوسف الغضبان- محافظ بورسعيد
اللواء محمد سالمان موسى الزملوط – محافظ الوادي الجديد
الدكتور ممدوح مصطفى السيد أحمد غراب- محافظ الشرقية
محمد عبد الفضيل شوشه – محافظ شمال سيناء
المستشار هانى عبد الجابر محمد إبراهيم- محافظ بنى سويف
المستشار مصطفى محمد خالد – محافظ الأقصر
الدكتور كمال جاد شاروبيم سعد- محافظ الدقهلية
21-الدكتور علاء عبد الحليم محمد مرزوق- محافظ القليوبية
الدكتور عبد العزيز قنصوة- محافظ الإسكندرية
لواء أ.ح أحمد إبراهيم محمد إبراهيم- محافظ أسوان
لواء أ.ح عبد المجيد أحمد عبد المجيد- محافظ السويس
لواء أ.ح حمدى حامد محمد عثمان- محافظ الإسماعيلية
اللواء جمال نور الدين محمد زكى- محافظ أسيوط
اللواء سعيد محمد محمد عباس – محافظ المنوفية
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