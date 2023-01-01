حركة المحافظين الجدد 2024: حقيقة التغيير الشامل



حركة المحافظين الجدد حركة المحافظين الجدد





نفى مصدر حكومي ما تم تداوله عن حركة المحافظين 2024 والأسماء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا استمرار المحافظين في أماكنهم، إذ إنه لم يحدث أي تغيير أو إعلان عن أي أسماء للمحافظين الجدد حتى اللحظة.



وأشار المصدر إلى أن انعقاد اجتماع مجلس الوزراء والمحافظين اليوم صدر خلاله عددا من من التوجيهات، أبرزها الرقابة على الأسواق.

قد يعجبك أيضا...

أسماء المحافظين الجددونشر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعية، أسماء حركة المحافظين 2024 التي تمت منذ خمس سنوات وجاءت كالتالي:اللواء أحمد راشد مصطفى عطيفي - محافظ الجيزةاللواء خالد عبد العال عبد الحافظ - محافظ القاهرةاللواء عصام سعد إبراهيم أحمد – محافظ الفيوماللواء قاسم محمد حسين قاسم – محافظ المنيااللواء مجدى محمد على الغرابلي – محافظ مرسى مطروحهشام السعيد محمد السيد – محافظ الغربيةالدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة قائما بالأعمالمنال عوض ميخائيل – محافظ دمياطالدكتور ـحمد عبد الله الأنصاري – محافظ سوهاجاللواء خالد فوده صديق محمد- محافظ جنوب سيناءاللواء عبد الحميد عبد العزيز الهجان – محافظ قنااللواء أحمد عبد الله محمد عبد الله – محافظ البحر الأحمراللواء إسماعيل عبد الحميد طه محمود – محافظ كفر الشيخاللواء عادل محمد إبراهيم يوسف الغضبان- محافظ بورسعيداللواء محمد سالمان موسى الزملوط – محافظ الوادي الجديدالدكتور ممدوح مصطفى السيد أحمد غراب- محافظ الشرقيةمحمد عبد الفضيل شوشه – محافظ شمال سيناءالمستشار هانى عبد الجابر محمد إبراهيم- محافظ بنى سويفالمستشار مصطفى محمد خالد – محافظ الأقصرالدكتور كمال جاد شاروبيم سعد- محافظ الدقهلية21-الدكتور علاء عبد الحليم محمد مرزوق- محافظ القليوبيةالدكتور عبد العزيز قنصوة- محافظ الإسكندريةلواء أ.ح أحمد إبراهيم محمد إبراهيم- محافظ أسوانلواء أ.ح عبد المجيد أحمد عبد المجيد- محافظ السويسلواء أ.ح حمدى حامد محمد عثمان- محافظ الإسماعيليةاللواء جمال نور الدين محمد زكى- محافظ أسيوطاللواء سعيد محمد محمد عباس – محافظ المنوفية