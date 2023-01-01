حركة الجهاد: السبيل الوحيد لإعادة المحتجزين انسحاب إسرائيل من غزة

ذكرت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و95 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، خبرا عاجلا لـ حركة الجهاد التي أكدت على أن السبيل الوحيد لإعادة المحتجزين هو انسحاب إسرائيل من غزة، وإنهاء هجماتها والتوصل لاتفاق للتبادل.
حصيلة مفجعة لشهداء غزة في 24 ساعة
أكدت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال واصل قصف المدنيين موقعا خسائر باهظة.
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