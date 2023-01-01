حركة الجهاد: السبيل الوحيد لإعادة المحتجزين انسحاب إسرائيل من غزة



العدوان الإسرائيلي على غزة العدوان الإسرائيلي على غزة



عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، خبرا عاجلا لـ حركة الجهاد التي أكدت على أن السبيل الوحيد لإعادة المحتجزين هو انسحاب إسرائيل من غزة، وإنهاء هجماتها والتوصل لاتفاق للتبادل.



حصيلة مفجعة لشهداء غزة في 24 ساعة





أكدت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال واصل قصف المدنيين موقعا خسائر باهظة.

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ذكرت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و95 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.كما لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وبذلك يكون قد ارتفع عدد الضحايا من الشهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37296 شهيدا و 85197 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.