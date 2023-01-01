حرب التشفير بين Telegram و واتساب

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يعتبر WhatsApp منصة المراسلة الأكثر شعبية في العالم، حيث يزيد عدد مستخدميه النشطين شهريًا عن 2.24 مليار اعتبارًا من أغسطس 2024.

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تأسس WhatsApp في عام 2009 بواسطة Jan Koum وBrian Acton، الموظفين السابقين في Yahoo، نتيجة لرغبة في إنشاء منصة بسيطة وخالية من الإعلانات للمراسلة. كان المؤسسون محبطين من الطبيعة المزدحمة والمتطفلة غالبًا لأدوات الاتصال الحالية، لذلك شرعوا في بناء تطبيق يعطي الأولوية لتجربة المستخدم والخصوصية.في البداية، تم تصميم WhatsApp كأداة لتحديث الحالة حيث يمكن للمستخدمين إخبار الآخرين بما يفعلونه. ومن هنا جاء اسمه - وهو عبارة عن مسرحية على عبارة "ما الجديد؟"ومع ذلك، تطور بسرعة إلى منصة مراسلة بعد أن أدرك Koum وActon الطلب على بديل فعال قائم على الإنترنت للرسائل القصيرة التقليدية. أدى هذا التحول إلى النمو السريع لـ WhatsApp، مدفوعًا ببساطته وموثوقيته والتزامه بالخلو من الإعلانات.كان صعود واتس آب سريعًا، بفضل واجهته سهلة الاستخدام والاعتماد الواسع النطاق للهواتف الذكية. وبحلول عام 2014، بعد خمس سنوات فقط من إطلاقه، اكتسب التطبيق 400 مليون مستخدم نشط شهريًا. وقد لفت هذا التوسع السريع انتباه شركة ميتا (فيسبوك سابقًا)، التي استحوذت على واتس آب في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار - وهي واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ التكنولوجية في التاريخ.يكمُن نجاح التطبيق في قدرته على تقديم قناة اتصال آمنة ومشفرة ومجانية ويمكن الوصول إليها عبر منصات مختلفة، بما في ذلك أندرويد وiOS ومتصفحات الويب. يمكن للمستخدمين إرسال رسائل نصية وإجراء مكالمات صوتية وفيديو ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وحتى إجراء المدفوعات في بعض المناطق.ومع ذلك، لا يحتكر واتس آب السوق بأي حال من الأحوال.ما هو تيليجرام؟في حين لا يزال واتس آب يهيمن على السوق، فقد تباطأ معدل نموه بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة. في غضون ذلك، ارتفعت شعبية تطبيق Telegram، المنافس الأضعف لتطبيق WhatsApp، بسرعة، حيث يضم 950 مليون مستخدم نشط شهريًا اعتبارًا من منتصف عام 2024.تم إطلاق تطبيق Telegram في عام 2013 من قبل الأخوين نيكولاي وبافيل دوروف، مؤسسي موقع VKontakte الروسي، وقد تم تصميمه مع مراعاة الخصوصية والأمان في جوهره. كان دافع الأخوين دوروف هو المخاوف المتزايدة بشأن مراقبة الحكومة والحاجة إلى منصة اتصال لا تعرض بيانات المستخدم للخطر.يقدم تطبيق Telegram مجموعة من الميزات التي تميزه عن منافسيه. وهو معروف بتشفيره القوي، وخاصة في المحادثات السرية، حيث يمكن ضبط الرسائل على التدمير الذاتي بعد فترة زمنية معينة.فتح محادثة سرية على Telegramيمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء قنوات لبث الرسائل إلى جمهور كبير، والانضمام إلى مجموعات عامة أو خاصة، واستخدام الروبوتات لمهام آلية مختلفة. جعلت هذه الميزات، جنبًا إلى جنب مع واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة للتطبيق (API)، التطبيق المفضل بين المستخدمين المتمرسين في مجال التكنولوجيا وأولئك الذين يعطون الأولوية للخصوصية.كان صعود تيليجرام ملحوظًا بشكل خاص في المناطق التي يبحث فيها المستخدمون عن بدائل للتطبيقات السائدة مثل واتساب. فقد شهد نموًا كبيرًا في أسواق مثل الهند والبرازيل وروسيا وأوكرانيا وإندونيسيا.يمكن أن يُعزى هذا الارتفاع في عدد المستخدمين إلى مرونة تيليجرام وميزات الخصوصية والقدرة على استضافة مجتمعات كبيرة، والتي تعد جذابة بشكل خاص في المناطق ذات المشاركة الرقمية العالية.فهم التشفير من البداية إلى النهاية (E2EE)التشفير من النهاية إلى النهاية هو طريقة تستخدمها كل من واتساب وتيليجرام لتأمين الاتصالات.تم ترويج هذا النوع من التشفير من خلال تقديم بروتوكول Signal، ويضمن أن المرسل والمستقبل فقط للرسالة يمكنهم قراءة محتوياتها، مما يمنع أي شخص - بما في ذلك مزود الخدمة - من الوصول إلى البيانات.يعمل التشفير من النهاية إلى النهاية عن طريق تشفير البيانات على جهاز المرسل والحفاظ عليها مشفرة أثناء انتقالها عبر الشبكة، فقط لفك تشفيرها على جهاز المستلم. تتضمن هذه العملية استخدام مفاتيح تشفير:المفتاح العام: يستخدم المرسل المفتاح العام للمستلم لتشفير الرسالة.المفتاح الخاص: يقوم المفتاح الخاص للمستلم، والذي يمتلكه هو فقط، بفك تشفير الرسالة.كيف يعمل التشفير من البداية إلى النهايةيضمن هذا النظام أنه حتى إذا تم اعتراض البيانات أثناء النقل، فلا يمكن يمكن لأي شخص لا يملك مفتاح فك التشفير الصحيح أن يقرأ هذه الرسائل - وهذا يشمل مزود الخدمة أو المتسللين أو الكيانات الحكومية.هل تعلم؟ تم تقديم مفهوم المفاتيح العامة والخاصة، وهو أمر أساسي للتشفير الحديث، لأول مرة في عام 1976 بواسطة ويتفيلد ديفي ومارتن هيلمان. وقد أحدث عملهما في مجال التشفير غير المتماثل ثورة في الاتصالات الآمنة، مما يسمح بتبادل البيانات بشكل آمن دون الحاجة إلى مشاركة مفتاح سري مسبقًا.Telegram vs WhatsAppنهج WhatsApp في التشفيرقدم WhatsApp تشفيرًا من البداية إلى النهاية افتراضيًا لجميع الاتصالات في عام 2016. ويشمل ذلك الرسائل النصية ومكالمات الصوت والفيديو والصور ومقاطع الفيديو. يستخدم WhatsApp بروتوكول Signal، الذي طورته Open Whisper Systems، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد أكثر بروتوكولات التشفير أمانًا المتاحة.إنشاء المفاتيح وإدارتها: يتمتع كل مستخدم WhatsApp بمجموعة فريدة من المفاتيح العامة والخاصة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا. يتم تخزين هذه المفاتيح على جهاز المستخدم، ولا تترك المفاتيح الخاصة الجهاز أبدًا، مما يضمن أن المستخدم فقط يمكنه فك تشفير الرسائل.السرية الأمامية: يستخدم WhatsApp أيضًا ميزة تسمى السرية الأمامية، والتي تضمن تشفير كل رسالة بمفتاح جلسة فريد. حتى إذا تم اختراق مفتاح تشفير واحد، فلا يمكن استخدامه لفك تشفير الرسائل السابقة أو المستقبلية.نهج Telegram في التشفيريتبع Telegram نهجًا مختلفًا قليلاً في التشفير. بينما يوفر Telegram تشفيرًا من البداية إلى النهاية لميزة "الدردشات السرية"، فإن الدردشات العادية أو السحابية مؤمنة بنموذج تشفير العميل والخادم/الخادم والعميل ويتم تخزينها مشفرة في سحابة Telegram. هذا يعني أنه بينما يتم تشفير البيانات بين المستخدم وخوادم Telegram، إلا أنها ليست مشفرة من البداية إلى النهاية بشكل افتراضي.الدردشات السرية: تستخدم الدردشات السرية في Telegram تشفيرًا من البداية إلى النهاية ولا يتم تخزينها على خوادم Telegram. هذه الدردشات خاصة بالجهاز، مما يعني أنه لا يمكن الوصول إليها إلا على الأجهزة التي تم البدء فيها. تقدم الدردشات السرية أيضًا ميزات مثل الرسائل ذاتية التدمير، مما يضيف طبقة أخرى من الخصوصية.بروتوكول MTProto: يستخدم Telegram بروتوكول التشفير المخصص له المسمى MTProto للدردشات السرية. يتضمن هذا البروتوكول مزيجًا من تشفير AES المتماثل 256 بت وتشفير RSA 2048 بت وتبادل المفاتيح الآمنة Diffie-Hellman. وعلى الرغم من كونه آمنًا، فقد انتقد بعض الخبراء MTProto لعدم شفافيته أو اختباره على نطاق واسع مثل بروتوكول Signal الذي يستخدمه WhatsApp.WhatsApp مقابل Telegramبصرف النظر عن أساليب التشفير، هناك العديد من الميزات الأخرى المتعلقة بالخصوصية في كلا التطبيقين والتي يجب مقارنتها. فيما يلي جدول للاختلافات بين الاثنين.Telegram مقابل WhatsAppهل تعلم؟ يضمن التشفير الشامل أنه يمكنك أنت والمستلم فقط قراءة بياناتك، حتى مزود الخدمة السحابية لا يمكنه الوصول إليها، بينما يحمي التشفير في حالة السكون البيانات المخزنة، ولكن لا يزال المزود يحتفظ بمفاتيح فك التشفير.نقاط ضعف التشفير والمخاوفعلى الرغم من أهمية التشفير لتأمين الاتصالات، إلا أنه ليس خاليًا من نقاط ضعفه. لقد واجه كل من WhatsApp وTelegram التدقيق بشأن نقاط الضعف المحتملة، سواء بسبب العيوب الفنية أو مشكلات التنفيذ أو المخاوف بشأن ممارسات التعامل مع البيانات. فيما يلي بعض نقاط الضعف والمخاوف الرئيسية المرتبطة بكل منصة.نقاط ضعف WhatsAppالثغرات المستهدفة وثغرات اليوم صفر: في عام 2019، وجد أن WhatsApp لديه ثغرة أمنية كبيرة تسمح للمهاجمين بتثبيت برامج التجسس على أجهزة المستخدمين ببساطة عن طريق إجراء مكالمة WhatsApp - حتى لو لم يتم الرد على المكالمة. تم استخدام هذا الاستغلال بواسطة برنامج التجسس Pegasus التابع لمجموعة NSO، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن أمان تشفير WhatsApp.مخاوف تشفير النسخ الاحتياطي: قدم WhatsApp نسخًا احتياطية مشفرة من البداية إلى النهاية في عام 2021، وهو تحسن كبير. ومع ذلك، قبل ذلك، لم يتم تشفير النسخ الاحتياطية المخزنة في Google Drive أو iCloud، مما يجعلها عرضة للوصول من قبل مقدمي خدمات السحابة أو الجهات الخارجية. حتى الآن، يجب على المستخدمين تمكين هذه الميزة يدويًا، مما يترك أولئك الذين لا يقومون بتنشيطها معرضين للخطر.جمع البيانات الوصفية: في حين أن رسائل WhatsApp مشفرة من البداية إلى النهاية، إلا أن التطبيق لا يزال يجمع البيانات الوصفية - مثل من تتواصل معه ومتى، من بين مقاييس أخرى - والتي يمكن تحليلها للكشف عن أنماط السلوك. يتم تخزين هذه البيانات الوصفية بواسطة WhatsApp ويمكن مشاركتها مع الشركة الأم، Meta، مما يثير مخاوف الخصوصية، خاصة في ضوء تاريخ Meta مع إساءة استخدام البيانات.نقاط ضعف Telegramبروتوكول تشفير MTProto: كان بروتوكول تشفير MTProto المخصص لـ Telegram موضوع نقاش بين خبراء التشفير. في حين أنه مصمم ليكون آمنًا، إلا أنه لم يتم فحصه بدقة من قبل مجتمع التشفير الأوسع مثل بروتوكول Signal الذي يستخدمه WhatsApp. انتقد بعض الخبراء MTProto بسبب نقاط الضعف المحتملة، وخاصة في آليات تبادل المفاتيح الخاصة به، والتي يمكن استغلالها نظريًا من قبل خصم مصمم.الدردشات السرية تقتصر على أجهزة فردية: بروتوكول تشفير Telegram مخصص لـ MTProto.إن المحادثات التي تقدم تشفيرًا من طرف إلى طرف متاحة فقط على الأجهزة التي تم تشغيلها عليها ولا يمكن نسخها احتياطيًا إلى السحابة. وفي حين تم تصميم هذا لزيادة الأمان، فإنه يعني أيضًا أنه إذا فقد المستخدم جهازه، فإن المحادثات المشفرة تُفقد إلى الأبد، وهو ما يمكن اعتباره عيبًا لبعض المستخدمين.الضغوط الحكومية وطلبات البيانات: تم الإشادة بـ Telegram لمقاومته للضغوط الحكومية في بعض البلدان، لكنه امتثل أيضًا للطلبات في بلدان أخرى، ولا سيما حيث طُلب منه مشاركة البيانات المتعلقة بالإرهاب أو الجرائم الخطيرة الأخرى.هل تعلم؟ في أغسطس 2024، تم القبض على بافيل دوروف، مؤسس Telegram، في فرنسا، مما أثار جدلاً دوليًا كبيرًا. ويقال إن الاعتقال مرتبط بالتحقيقات في الأنشطة غير القانونية التي يتم تسهيلها من خلال Telegram، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتجار بالمخدرات والاحتيال المالي.من يفوز في حرب التشفير؟إذا كان اهتمامك الأساسي هو التشفير القوي من طرف إلى طرف، فإن WhatsApp يفوز بحرب التشفير بلا منازع. إن تطبيقه المتسق لبروتوكول Signal عبر جميع الاتصالات، جنبًا إلى جنب مع توفر النسخ الاحتياطية المشفرة، يجعله الخيار الأقوى للأمان.ومع ذلك، فإن ارتباط WhatsApp بـ Meta وجمع البيانات الوصفية يظلان من النقاط المثيرة للقلق لبعض المستخدمين. وعلى هذا النحو، إذا كانت إخفاء الهوية هي أولويتك القصوى - خاصة إذا كنت في موقف حيث قد يكون الكشف عن هويتك محفوفًا بالمخاطر - فقد يكون Telegram هو الخيار الأفضل.وبينما لا يوفر تشفيرًا من طرف إلى طرف افتراضيًا لجميع الدردشات، فإن تركيزه على خصوصية المستخدم، جنبًا إلى جنب مع ميزات مثل المحادثات السرية والقدرة على المشاركة في المحادثات دون مشاركة رقم هاتفك، يوفر مستوى من إخفاء الهوية لا يمكن لـ WhatsApp أن يضاهيه.