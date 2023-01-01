حرارة قاسية تصل إلى 45 درجة! الأرصاد تُحذر من موجة شديدة الحرارة غدًا



موجة شديدة الحرارة موجة شديدة الحرارة



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الاثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية .

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الظواهر الجويةوعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح معتدلة على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على محافظات ومدن مصر:المدينة العظمى الصغرىالقاهرة 38 29العاصمة الإدارية 39 286 أكتوبر 39 28بنهـا 38 29دمنهور 37 27وادي النطرون 38 28كفر الشيخ 36 26المنصورة 37 27الزقازيق 38 28شبين الكوم 37 27طنطا 36 26دمياط 32 27بورسعيد 33 27الإسماعيلية 39 25السويس 38 27العريش 36 26رفح 35 25رأس سدر 40 29نخل 39 22كاترين 34 20الطور 40 29طابا 39 28شرم الشيخ 41 30الإسكندرية 34 25العلمين 33 25مطروح 31 24السلوم 32 23سيوة 41 26رأس غارب 40 29الغردقة 42 31سفاجا 41 30مرسى علم 40 31شلاتين 42 30حلايب 37 31أبو رماد 40 29رأس حدربة 38 30الفيوم 39 25بني سويف 40 25المنيا 41 26أسيوط 41 27سوهاج 42 27قنا 43 28الأقصر 43 28أسوان 45 30الوادي الجديد 45 24أبوسمبل 44 28أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:العظمى الصغرىمكة المكرمة 43 31المدينة المنورة 45 31الرياض 46 31المنامة 41 34أبوظبى 41 32الدوحة 45 33الكويت 49 34دمشق 38 21بيروت 32 27عمان 33 21القدس 33 21غزة 33 26بغداد 46 32مسقط 35 31صنعاء 30 18الخرطوم 36 27طرابلس 34 25تونس 34 24الجزائر 28 21الرباط 28 18نواكشوط 29 25وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:العظمى الصغرىأنقرة 37 20إسطنبول 35 24إسلام آباد 38 27نيودلهي 34 29جاكرتا 33 24بكين 33 25كوالالمبور 33 25طوكيو 36 27أثينا 37 24روما 35 22باريس 25 17مدريد 36 22برلين 26 16لندن 23 16مونتريال 25 17موسكو 22 16نيويورك 30 22واشنطن 28 21أديس أبابا 20 13