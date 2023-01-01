حرارة قاسية تصل إلى 45 درجة! الأرصاد تُحذر من موجة شديدة الحرارة غدًا

موجة شديدة الحرارة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الاثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية .
الظواهر الجوية
وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح معتدلة على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.
وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 38 29
العاصمة الإدارية 39 28
6 أكتوبر 39 28
بنهـا 38 29
دمنهور 37 27
وادي النطرون 38 28
كفر الشيخ 36 26
المنصورة 37 27
الزقازيق 38 28
شبين الكوم 37 27
طنطا 36 26
دمياط 32 27
بورسعيد 33 27
الإسماعيلية 39 25
السويس 38 27
العريش 36 26
رفح 35 25
رأس سدر 40 29
نخل 39 22
كاترين 34 20
الطور 40 29
طابا 39 28
شرم الشيخ 41 30
الإسكندرية 34 25
العلمين 33 25
مطروح 31 24
السلوم 32 23
سيوة 41 26
رأس غارب 40 29
الغردقة 42 31
سفاجا 41 30
مرسى علم 40 31
شلاتين 42 30
حلايب 37 31
أبو رماد 40 29
رأس حدربة 38 30
الفيوم 39 25
بني سويف 40 25
المنيا 41 26
أسيوط 41 27
سوهاج 42 27
قنا 43 28
الأقصر 43 28
أسوان 45 30
الوادي الجديد 45 24
أبوسمبل 44 28
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
العظمى الصغرى
مكة المكرمة 43 31
المدينة المنورة 45 31
الرياض 46 31
المنامة 41 34
أبوظبى 41 32
الدوحة 45 33
الكويت 49 34
دمشق 38 21
بيروت 32 27
عمان 33 21
القدس 33 21
غزة 33 26
بغداد 46 32
مسقط 35 31
صنعاء 30 18
الخرطوم 36 27
طرابلس 34 25
تونس 34 24
الجزائر 28 21
الرباط 28 18
نواكشوط 29 25
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
العظمى الصغرى
أنقرة 37 20
إسطنبول 35 24
إسلام آباد 38 27
نيودلهي 34 29
جاكرتا 33 24
بكين 33 25
كوالالمبور 33 25
طوكيو 36 27
أثينا 37 24
روما 35 22
باريس 25 17
مدريد 36 22
برلين 26 16
لندن 23 16
مونتريال 25 17
موسكو 22 16
نيويورك 30 22
واشنطن 28 21
أديس أبابا 20 13
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