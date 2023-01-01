حجب نتائج الترم الثاني لطلاب كلية البنات جامعة عين شمس: خطوة مثيرة للجدل



كلية البنات جامعة عين شمس كلية البنات جامعة عين شمس



قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه لا صحة لحرمان أي طالبة من أداء الامتحانات، حال عدم سداد المصروفات الجامعية، مُشددةً على أحقيتهن في دخولها، حيث أن عملية أداء الامتحانات غير مرتبطة بدفع المصروفات الجامعية.





وأضافت الدكتورة يوسف أن عددًا من الجامعات الحكومية قد خصصت ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، بهدف سداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين، سواء كانت مصروفات دراسية أو رسوم مدن جامعية. ولكن يتطلب الحصول على هذا الدعم استيفاء الأوراق المطلوبة التي تثبت فعليًا تعثر الطالب في السداد، وذلك لمراعاة البعد الاجتماعي والحفاظ على مستقبل الطلاب المقيدين بالجامعات.





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وأشارت إلى أنه يتم فتح باب دعم المصروفات الدراسية للطالبات غير القادرات وتسليم الأبحاث الاجتماعية في كل عام دراسي جديد، بهدف تأمين الدعم اللازم لهن.وأكدت عميدة كلية البنات أن الدعم المقدم يخص فقط المصروفات الدراسية ولا يتعلق بـ"اشتراك المترو" أو "كارنيه الكلية"،مؤكدة ان الكلية تحجب النتيجة لمن لم يسدد المصروفات الدراسية .وأوضحت الأوراق المطلوبة لدعم المصروفات الدراسية لطالبات كلية البنات جامعة عين شمس من صندوق التكافل الاجتماعي، وهي كالتالي:- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للطالبة وولي الأمر (الأب والأم) سارية، وصورة شخصية للطالبة.- في حالة وفاة أحد الوالدين أو كليمها؛ يجب إحضار شهادة الوفاة، أو أصل ما يثبت قيمة المعاش.- في حالة طلاق الوالدين؛ يتم تقديم صورة من قسيمة الطلاق.- في حالة كون الوالد مزارعًا؛ يتم تقديم ما يثبت من الجمعية الزراعية بعدم امتلاكه لأي أراضي.- في حالة كون ولي الأمر “له دخل ثابت”؛ يجب إحضار مفردات الدخل حديثة ومختومة.- في حالة مرض الطالبة أو أي فرد من أفراد الأسرة؛ يتم تقديم التقارير الطبية التي تثبت ذلك.ومن جانبه قالت الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس، ان امتحانات الفصل الدراسي الثاني تسير بصورة طبيعة.وأكد الدكتور هشام الحريري، خلال تصريحاته لصدي البلد، ان الكلية لم تمنع أي طالب من دخول الامتحانات، منوها انه لايوجد علاقة بين سداد المصروفات ودخول الامتحانات.